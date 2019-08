López Garai: “Hemos vuelto a las andadas”

Aritz López Garai no ocultó, ni mucho menos, el disgusto que le causó la endeblez defensiva de su equipo en las jugadas puntuales en las que el Tenerife encajó los goles del Real Madrid Castilla. “Estoy muy preocupado, no nos pueden hacer gol con tanta facilidad”, señaló el técnico blanquiazul, que fue muy explícito al añadir que habían vuelto “a las andadas”.

“Hay otras cosas que me han gustado porque atacamos bien y generamos ocasiones, pero pensaba que habíamos dado un paso adelante en cuestión defensiva y ahora es mi responsabilidad mejorarlo”, dijo el entrenador local que admitió que esa fragilidad “me trae de cabeza”.

López Garai insistió en que “debemos metérnoslo en vena porque si no corregimos tendremos un problema porque la primera salida es a Zaragoza y si pensamos que no nos van a atacar, mal vamos”. El técnico señaló que Malbasic no había jugado “por precaución” y que los goles de Dani Gómez no le sorprendían “porque los ha metido toda su vida”. De Miérez dijo que “quería jugar, pero no hay que correr riesgos”.