Miérez, un “animal competitivo” para paliar la escasez de gol

El delantero argentino Ramón Miérez, que llega en calidad de cedido por el Deportivo Alavés, fue presentado en el Grupo Hospiten como nuevo jugador del CD Tenerife. “Ramón Miérez viene a préstamo del Alavés, al que agradecemos las facilidades. Teníamos muy clara esta incorporación, es un jugador al que conocemos de cerca y nos genera mucha confianza. Es un animal competitivo”, definió el director deportivo, Víctor Moreno, al reciente fichaje blanquiazul.

Moreno alabó las cualidades de Miérez y lo que puede aportar al esquema de López Garai: “Se trata de un futbolista que tiene mucha intuición en el remate, pero también una gran capacidad de sacrificio y nos puede aportar muchas cosas en el colectivo. Es un jugador diferente y se adaptará muy bien a lo que queremos”.

La noticia saltó en la primera alocución del argentino ante los medios de comunicación al asegurar que el sábado no será de la partida en el debut liguero del CD Tenerife ante el Real Zaragoza en el estadio de La Romareda (20.00 horas). “Estoy bien de la lesión, pero no al mismo ritmo de mis compañeros. Debo esperar a estar al ciento por ciento para entrar, no llegaré al sábado”. El nuevo jugador del representativo podría debutar ante la afición blanquiazul en la segunda jornada liguera, en la visita del CD Numancia.

Miérez se muestra muy satisfecho de la acogida que ha recibido por parte de sus nuevos compañeros en sus primeros días en la Isla. “El grupo me ha acogido muy bien -resaltó-, estoy muy contento con los chicos. Quería llegar bien y meterme en el grupo lo antes posible”. El delantero aseguró que quiere “ser otro de los argentinos que han hecho grandes campañas” en el CD Tenerife, al tiempo que afirmó que se ha encontrado en el equipo a “muchos jugadores de calidad”. Con toda seguridad, al nuevo jugador del CD Tenerife le habrán dado referencias del paso por el club de Juan Antonio Pizzi, Óscar Dertycia o Diego Latorre, delanteros argentinos que triunfaron en la Isla. El aficionado blanquiazul tiene la esperanza de que no se parezca en nada al último ariete de ese país que militó en el representativo, Fernando Coniglio, que llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada y no se estrenó en el capítulo goleador.

El delantero, que no se marcó una cifra de goles como objetivo para la temporada 2019-2020, manifestó que le gusta la propuesta del entrenador Aritz López Garai de “presionar arriba y jugar cerca del área rival”. “Me gusta estar dentro del área, atento a cada pelota suelta, pero también pelearme contra los centrales. Los aficionados verán un poco de todo”, concluyó.