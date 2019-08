Noemí Santana: “Queremos que las 80.000 familias sin ingresos tengan unas condiciones dignas y no pasen penurias”

La líder de Sí Podemos Canarias, Noemí Santana, se encarga de dirigir la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en el Ejecutivo regional con la intención de reducir la tasa de casi el 40% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Para ello debe impulsar como objetivo prioritario la Renta Ciudadana (esta semana el Gobierno acordó aumentar la PCI hasta entonces), pero también tiene otros frentes abiertos, como la gestión de la dependencia.

-¿Qué valoración realiza de sus primeras semanas al frente de la Consejería?

“Estamos bastante satisfechos. Hemos visto que no solo el equipo que viene con nosotros, sino el de trabajadoras y trabajadores públicos con el que ya contaba la consejería es excelente y se han puesto completamente a nuestra disposición. Seguro que se volcarán en esta etapa y estamos muy esperanzados. Es un área que no es fácil, ya que se ocupa de temas sensibles que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía, pero tenemos muchas ganas de intentar cambiar los datos que ha sufrido Canarias en los últimos tiempos”.

-Háblenos del equipo de trabajo que ha elegido.

“Tenemos en el nuevo equipo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a mujeres y hombres que se caracterizan por contar no solo con una amplia trayectoria en el activismo y asociacionismo social, sino también con una amplia experiencia profesional y una formación específica que ahora les toca aplicar y defender desde lo público”.

-¿Qué prioridades considera urgentes para abordar?

“Trabajaremos para defender los derechos sociales de todas las personas de Canarias, pero especialmente de las más vulnerables. Ya en el pacto de gobierno marcamos unas lineas programáticas en las que avanzaremos durante la legislatura, haciendo especial hincapié en los derechos sociales, que están muy presentes tanto en mi consejería como también en otras, como Sanidad y Educación. Para nosotros lo más importante es poner a las personas en el eje de las políticas, y así lo hicimos constar en el Pacto de las Flores. Tenemos muchos retos por delante, pero la Renta Ciudadana es un objetivo prioritario de todo el Gobierno de Canarias. La Renta Ciudadana es un compromiso adquirido en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía y en la propia Ley de Servicios Sociales que salió al final de la pasada legislatura. Empezamos ahora a desarrollar su parte legislativa, ya tenemos trabajo avanzado, ya que en la legislatura pasada tanto Podemos como Nueva Canarias presentamos una proposición no de ley que, desgraciadamente, no salió adelante porque las mayorías eran otras, pero hay un documento avanzado para sentarnos y recibir aportaciones, no solo de los grupos que estamos en el Gobierno, sino del resto de grupos parlamentarios. Nuestra intención es que salga una ley ambiciosa y que sea una referencia para el resto del Estado”.

-¿Cuándo entrará en vigor la Renta Ciudadana?

“En el último Consejo de Gobierno se aprobaron las directrices de los próximos Presupuestos. En ellos se ha marcado como objetivo prioritario la puesta en marcha de la Renta Ciudadana. Su aplicación se va a realizar de forma progresiva. No podemos construir Canarias con el 40% de la gente en pobreza y exclusión, y construir el futuro dejando a tantas persona atrás. Entrará en vigor en 2020, cumpliendo con lo que dice la Ley de Servicios Sociales. La crisis ha dejado casi 80.000 familias que viven sin ingresos, por lo que debemos conseguir unas condiciones de vida sociales y económicas dignas para estas personas. La Renta Ciudadana va mucho más allá de la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI), y será complementaria tanto con las rentas del trabajo para ayudar a los trabajadores que no llegan a fin de mes, como también con otro tipo de prestaciones, como por discapacidad, incluso podría ayudar a los pensionistas, por eso va más allá. Hablamos de un coste de unos 300 millones de euros en la primera fase, que llegaría como mínimo al doble de población, sería en torno a unas 50.000 personas. Nos marcamos que las 80.000 familias que no tienen ningún tipo de ingresos puedan tener unas condiciones dignas para vivir en un futuro y que nadie pase penurias porque no tenga una cantidad mínima para hacer frente a los gastos de agua, electricidad, pagar la cuota de alquiler, la hipoteca, etc. Como comenté anteriormente, creemos que el anterior Gobierno de CC no tenía intención de cumplir la ley, ya que Podemos y Nueva Canarias les llevó el desarrollo de la Renta Ciudadana al último pleno y no quisieron aprobarla. El nuevo Gobierno tiene la voluntad de hacerlo, quiere, lo puede hacer. Si un Gobierno tiene como prioridad hacer rotondas y aceras, hará rotondas y aceras. Si un Gobierno tiene como prioridad hacer una política social efectiva, e implantar una renta ciudadana, la puede llevar a la práctica. Con la Renta Ciudadana vamos a lograr que todos los canarios tengan derecho a una vida digna. Tenemos la esperanza de que las cosas se pueden cambiar y nos vamos a dejar la piel en ello”.

-Canarias encabeza las estadísticas a nivel nacional de pobreza infantil, ¿Cómo lucharán contra esta lacra y lograrán una inclusión social efectiva?

“La pobreza infantil es una de las cosas que nos preocupa mucho dentro de la consejería, y queremos poner un especial énfasis desde la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Creemos que las niñas y los niños han sido los grandes olvidados en política, quizás porque no ejercen su derecho al voto y no son interesantes para algunos”.

-Estos días ha recibido la noticia de que el Ministerio enviará los 18 millones de euros para la lucha contra la pobreza que estaban pendientes. ¿Cómo piensan repartir estos fondos?

“De los 30 millones iniciales llegaron 12 y ahora liberarán los 18 millones que faltaban. Su llegada es una buena noticia para Canarias, pues uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno es reducir la tasa del 40% de nuestra población en riesgo de pobreza y exclusión. Dentro de los contactos que hemos mantenido con el Ministerio, hemos logrado que salga adelante, ya que no estaba claro que pudiera llegar. Es un dinero muy necesario, ahora lo importante es actuar con celeridad y eficacia para que ese dinero se pueda ejecutar y gestionar bien, que es otra de las grandes tareas que tenemos que realizar. Estamos preparando un informe sobre cómo repartir entre las ONG estos fondos transferidos”.

-¿Qué medidas propondrán en materia de Igualdad?

“Trabajaremos sin descanso en políticas que lleven a una sociedad más igualitaria y concienciada en igualdad y en defensa de los derechos de las mujeres, para dejar de ser una de las comunidades con mayor número de víctimas por violencia machista”.

-El presidente Ángel Víctor Torres habló en su discurso de investidura de impulsar un pacto por un futuro para los jóvenes. Dentro de ese plan específico está el retorno del talento. ¿Cómo facilitarán esta vuelta?

“Mucha gente tuvo que dejar las Islas por la crisis y esperamos que, a través de incentivos, becas, ayudas a la inclusión laboral, vea que vuelve a ser atractiva su tierra y pueda regresar para aportar sus conocimientos a nuestra economía. En el plan de retorno del talento se buscará la colaboración de empresas públicas y privadas. Queremos una juventud que participe en la vida social, viva, critica, consciente, que se implique y que tenga voz.”.

-También habló del Plan de emancipación, que les apoye en su intento de una independencia económica, laboral y social.

“Esta parte del plan estaría más enfocada al área de vivienda, ya que los precios del alquiler están subiendo y se están volviendo de nuevo imposibles para poder tener una vivienda en unas condiciones dignas a un precio de acuerdo con los ingresos. Hay que facilitar el acceso a la vivienda, no solo a través de ayudas al alquiler o a la compra, sino también mirando cómo se puede favorecer fiscalmente, tomando medidas que puedan hacer más fácil el acceso a los jóvenes a la compra de primera vivienda”.

-Pedirá a la Fecai y a la Fecam que mantenga la unidad institucional para sacar adelante los temas más importantes de su área. Los cabildos deben impulsar la construcción de los centros para personas dependientes, los centros sociosanitarios y para menores inmigrantes no acompañados.

“La colaboración con los cabildos debe ser máxima. Ellos han hecho grandes esfuerzos por cumplir con los retos que se habían marcado. Sabemos que han tenido algunos problemas para poder cumplir con los plazos. Nos sentaremos con ellos, para ver si cabe una ampliación del plazo y ver cómo pueden finalizar esos centros, que al final es el objetivo de todos. Nosotros también veremos si podemos obtener más recursos, no solo para las infraestructuras, que son muy necesarias, sino también para la dependencia, y el personal que lo gestiona, que creemos que es totalmente insuficiente. Hay muchísima gente que está a la espera de que se le haga una valoración de su grado de dependencia. El tiempo de espera de una valoración es de dos años, cuando la ley te marca que debe ser unos seis meses. Hay que seguir haciendo un esfuerzo en seguir con las infraestructuras, pero también es más que necesario ampliar las plantillas, tener más personal para agilizar las esperas. Por otro lado, hemos aprobado casi 500.000 euros que van a gestionar directamente los cabildos para hacer frente a sus políticas con menores extranjeros no acompañado. Sin duda serán una ayuda en este tema”.

-Muchas camas sanitarias están ocupadas por personas con requerimientos sociosanitarios. ¿Impulsará el Plan de Infraestructuras para poder construir nuevos centros y atender a esos 100.000 canarios en lista de espera con dependencia que necesitan centros públicos?

“Esta semana tuve una reunión con la consejera de Sanidad en la que tratamos este tema, entre otros asuntos. Profundizaremos en la posibilidad de tomar medidas conjuntas desde el Gobierno para intentar que esa situación mejore”.

-Pese a que el Gobierno lo forman distintas fuerzas políticas, muchos problemas necesitan medidas conjuntas y transversales. ¿Cómo lo harán?

“Exactamente, no podemos actuar como compartimentos estancos, porque si no estaremos equivocándonos. En este sentido, las consejerías de Sanidad, Educación, Empleo y Derechos Sociales debemos ir muy de la mano y estar en un permanente contacto para tomar medidas conjuntas y transversales”.

-El proyecto de cambio para Canarias articulado en el Pacto de Progreso que firmaron los miembros del Gobierno se basa en cinco grandes ejes de acción. Usted tiene a su cargo inclusión social, lucha contra la pobreza y fortalecimiento de los servicios públicos. ¿Le pide a la sociedad canaria un voto de confianza?

“Venimos con muchísima ilusión y confianza en que las cosas se pueden cambiar. Es cierto que nos vamos a encontrar con más dificultades de las que esperábamos en materia económica y presupuestaria, porque el Gobierno saliente no nos estaba contando la verdad, sobre todo se dejó de ingresar mucho dinero en las arcas de la comunidad, pero se seguían comprometiendo gastos. Eso significa que deberemos tomar otras medidas, ahora bien, vamos a seguir adelante y no vamos a dejar de apostar por la agenda social que tenemos marcada. Lo que si debemos ser conscientes es que habrá que tomar decisiones que nos ayuden a ingresar dinero y que luego podamos invertir en Sanidad, Educación y otros servicios públicos esenciales”.

-¿Tendrá que dejar aparcados algunos proyectos que tenía en mente sacar este primer año o implantarlos a otro ritmo?

“Posiblemente no podremos aplicar como nos hubiera gustado la Renta Ciudadana desde el primer año al 100%, pero sí podemos empezar por distintas fases. A lo mejor tardaremos un poquito más en llegar a los objetivos que nos proponemos, pero no vamos a abandonarlos”.

-La gestión de la anterior consejera fue reprobada en el Parlamento. ¿Teme que le ocurra lo mismo esta legislatura?

“En mi grupo parlamentario no reprobamos a Cristina Valido como persona, lo que reprobamos fue la gestión que realizaba CC en las políticas sociales, el empleo y la vivienda y, especialmente, hacíamos hincapié en la dependencia, que fue la causa principal de la presentación de la reprobación. Nosotros tenemos una hoja de ruta y un proyecto completamente diferente del que tenía CC. Espero que se evalúe positivamente y que se empiecen a notar pronto mejorías. Queremos hacer un cambio en lo que se estaba haciendo”.

-Al final ese trabajo se verá recompensado o no con la bajada de los parámetros esenciales.

“No tenemos una varita mágica para que de la noche a la mañana vayan a cambiar las políticas, pero creo que poco a poco se irá notando esta nueva forma de hacer las cosas y espero que se note para mejor”.

-Pese a que han bajado las ratios de pobreza, ¿cree que se acabará notando en la sociedad?

“La tendencia de los datos es bastante negativa y apostamos por intentar cambiarla. No será fácil, no solo por la situación que nos dejó el anterior Gobierno, sino porque parece que la situación económica global también va a sufrir una desaceleración. Pero aquí estará la apuesta del nuevo Gobierno por lo público, fortaleciendo el estado del bienestar, en contraposición con las políticas liberales que apuestan por privatizar, concertar e intentar recortar el gasto público”.

“Creo que poco a poco se irá notando esta nueva forma de hacer las cosas”

Noemí Santana espera mejorar la precaria situación de decenas de miles de canarios. Sin embargo, es consciente de que “no tenemos una varita mágica para que de la noche a la mañana vayan a cambiar las cosas, pero creo que poco a poco se irá notando esta nueva forma de hacer las cosas y espero que se note para mejor”. Esta grancanaria nacida el 31 de enero de 1984 no piensa tomarse unos días de vacaciones este verano. “Este Gobierno tiene muchas tareas por delante y no nos vamos de vacaciones”. Ya tendrá tiempo de descansar cuando dentro de unos meses sea mamá. “Sí, me cogeré unos días de baja de la gestión por maternidad”, indicó, y se mostró confiada en que “los compañeros y compañeras que me sustituyan llevarán perfectamente las riendas de la Consejería el tiempo que esté apartada del trabajo”.