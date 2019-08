Ortolá agradece el “apoyo” de su compañero Dani Hernández

Adrián Ortolá, guardameta del CD Tenerife, concedió rueda de prensa tras una nueva sesión preparatoria que se llevó a cabo en El Mundialito. El de Jávea, pese a la competencia entre ambos por ser el portero titular del representativo, elogió el apoyo que recibe por parte de Dani Hernández. “Trabajamos como si fuéramos a jugar los dos. Cuando llegué me dio la enhorabuena y me dijo que me ayudaría en cualquier cosa que pudiera. Estamos en el mismo equipo y las cosas buenas que sucedan serán para los dos”.

Pese a la derrota, Ortolá señala que las sensaciones que dejó el equipo en La Romareda son positivas de cara al devenir de la temporada.

“Estoy contento y tranquilo con el debut. El equipo jugó bien y tuvimos ocasiones de gol aunque no entraron. Estamos seguros de que lo harán, es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien generar ocasiones de gol, creo que no se reflejó el trabajo, pero vamos en una buena línea”.

Ya dijo el presidente de la entidad, Miguel Concepción, en la ofrenda floral a la Virgen de Candelaria que, “el CD Tenerife tiene un estilo propio porque sabe a lo que juega”. En la misma línea se postuló el de Jávea en cuanto al estilo de juego que ha implantado López Garai.

“Se está viendo que tenemos una identidad que ha traído el míster. Creemos en esa línea y seguiremos sin dudar en ningún momento. Se están viendo cosas en la salida del balón y en la creación. Tendremos el balón y muchas ocasiones”.

Ortolá se mostró feliz de volver a sentirse protagonista en un equipo, ya que el curso pasado apenas jugó en el Deportivo de la Coruña donde estuvo a la sombra de Dani Giménez.

“En lo personal estoy contento después de tanto tiempo sin jugar. Vengo para ayudar al equipo. Jugar te da confianza y más después de mi año anterior”, reconoció.

El próximo domingo debuta el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López ante el Numancia. Un partido en el que para Ortolá el representativo tendrá que tirar de paciencia para superar al cuadro soriano. “Los partidos duran 90 minutos y en Segunda División es difícil ganarlos en el minuto 40. Hay que tener paciencia, solo es el segundo partido de Liga y estamos trabajando. Queríamos que el primer partido en casa fuera ante nuestra gente ahora esperamos que vengan con muchas ganas”.

Los jugadores del CD Tenerife recibieron ayer una charla del colegiado tinerfeño Dani Trujillo sobre el funcionamiento del VAR y las nuevas reglas. “Fue una charla informativa. Respecto al VAR son decisiones que no podemos controlar, hacemos lo que podemos”, concluyó Adrián Ortolá.