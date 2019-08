Pierde el 25% de su piel por culpa de la terrible ‘bacteria come carne’

Lo que parecía ser una simple gripe acabó resultando ser una terrible infección por la ‘bacteria come carne’. Ocurrió en Florida, en Estados Unidos, donde David Ireland, de 50 años, ha visto como le era retirada una cuarta parte de la piel de su cuerpo en un hospital de Orlando para tratar de detener la agresiva infección.

Según el Miami Herald, desde el pasado 16 de agosto, David presentó los síntomas habituales de una gripe, con fiebre alta y molestias musculares, hasta que, con fortísimos dolores en una de sus piernas, acudió a un hospital.

El diagnóstico fue claro, tenía fascitis necrosante, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia. A día de hoy, David Ireland ha sido operado en cuatro ocasiones, debido, además, a fallos multiorgánicos.

En declaraciones a Fox News, Jody Ireland, su mujer, reconocía que, en caso de sobrevivir, podría tener graves secuelas: “Sus manos y pies podrían tener que ser amputados, si es que sobrevive”.

Según lo explicado por la mujer, el problema vendría porque David tenía una herida abierta en una de sus piernas, manera en la que contrajo la infección, agravada por ser diabético.

