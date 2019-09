Aitor Sanz: “Este partido es un regalo para mí y lo afronto como si fuera un canterano”

-La cita del próximo sábado, después de un año sin jugar, tiene que ser para usted casi como jugar un Madrid-Barcelona

“Desde luego que es un regalo. Este partido es un regalo y la ilusión con la que lo afronto es la de un canterano o la de un chico que es de aquí. Tengo mucho arraigo a esta isla y a este club, más todo lo que he pasado con la lesión, pues tengo un sentimiento muy especial”.

-¿Cómo ha vivido los últimos derbis, en los que no ha podido jugar por culpa de esa desgraciada lesión?

“Pues he sufrido mucho y los he vivido de manera intensa, pese a no poder disfrutarlo sobre el césped. Fue de mucha tensión y nervios. El último en el Heliodoro, de infarto. Desde dentro del campo, siempre se vive más tranquilo”.

-¿Llega muy pronto en el calendario de la temporada?

“Me gustaría que llegara más tarde. No llegamos en buen momento ninguno de los dos equipos. No hemos hecho un buen partido en la pasada jornada y no traemos buenas sensaciones. Me hubiese gustado que hubiese sido un poco más adelante en el tiempo, ya que parece que estamos comenzando. Esto es un partido de los importantes del año y se disfrutan más cuando estamos a mitad de temporada o al final. Hay que afrontarlo porque llega ya y la ilusión es máxima”.

-¿El objetivo número uno es parar a Rubén Castro?

“Uno de los objetivos es parar a Rubén Castro, desde luego. El objetivo número uno es ganar y hacer nuestro juego, además de estar cómodos en el terreno de juego. Defensivamente, obviamente, que uno de los retos es parar a Rubén, ya que es un jugador que no necesita tres ocasiones para hacer gol. Tenemos que estar hiperatentos con él”.

-¿Objetivo número dos: frenar a Pedri, que llegará con el pecho hinchado tras su venta al Barcelona?

“Es un chico que llega en buen momento, aunque es muy joven y esperemos que le pese este tipo de partidos. Hay que prestarle mucha atención, ya que es un jugador capaz de desequilibrar el partido en la más mínima ocasión”.

-¿Qué le falta a Aitor para ser el Aitor de antes?

“La verdad es que me encuentro bien y no me puedo quejar después de todo lo que he pasado. Sí que es pronto y seguramente el nivel óptimo aún tardará un poco en llegar. Sí es cierto que en Ponferrada estuvimos más incómodos porque no fuimos capaces de dar continuidad a nuestro fútbol, pero cuento con buenas sensaciones. Estoy contento”.

-¿Es favorita la UD por tener un potencial deportivo mayor?

“Ellos tienen una plantilla poderosa. Son jugadores de mucho nivel, procedentes también de Primera División. Gozan de un presupuesto importante, pero nosotros tenemos el plus de jugar como local. Pero el tema de favoritos no lo tengo mucho en cuenta. Saldremos a morder como siempre. Es un equipo que no ha contado con una buena regularidad en este inicio, pero también ha contado con problemas en tema de inscripciones. No necesitan mucho para hacer gol. Tienen jugadores de mucha calidad, capaces de marcar diferencias en una mínima jugada. Toca estar atentos. No necesitan generar 30 ocasiones para hacer un gol. El otro día contra el Racing, sin hacer un gran partido, Rubén Castro metió para dentro las dos que tuvo. Casi ganan con uno menos sobre el campo. Debemos estar concentrados los 90 minutos”.