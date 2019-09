ATAN tacha de ‘marketing verde’ las declaraciones de emergencia climática

La Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN) mostró ayer su malestar con las recientes declaraciones del estado de emergencia climática que se han producido en diferentes instituciones. Desde la organización ecologista consideran que las medidas son “marketing verde” porque, según su portavoz, Eustaquio Villalba, “no se ha cumplido con la parte más importante, que es informar a la población sobre qué medidas se van a tomar” a favor del medioambiente.

La preocupación de la asociación reside en los efectos próximos que tendrá el cambio climático en las Islas. “Nos preguntamos si están pensando en los efectos locales, en cómo afectará la subida del nivel del mar a Canarias o cómo contribuye el Archipiélago en la subida de la temperatura global que experimentaremos”, señaló Villalba.

Asimismo, ATAN pone el foco en la problemática del descenso de las precipitaciones, una situación “ante la que habrá que tomar decisiones para que no haya un desabastecimiento de agua”. Optar por desaladoras ante esta situación, “como ocurre en La Palma”, no es adecuado para Villalba, porque “estas convierten el agua del mar en agua dulce, pero consumen una gran cantidad de energía que no proviene de fuentes renovables y además, se acaba vertiendo la salmuera, que es hipersalina, con el consecuente impacto para la diversidad”.

El compromiso con el medio ambiente que las instituciones están realizando debería suponer el retroceso “de medidas anunciadas en el pasado, como en la construcción de puertos innecesarios como el de Fonsalía, o el aumento de vías en las autopistas, porque todo eso contribuye al cambio climático”, expuso Villalba. El ecologista también puso el foco en la apuesta por las energías renovables, ya que “Canarias cuenta con una gran cantidad de recursos naturales y aún así, sigue siendo dependiente de las energías no renovables”, y señaló el estancamiento “que se ha producido en este sentido”.

Presentes en la huelga

Villalba cree que para paliar la emergencia climática se deberá poner en marcha un cambio de modelo económico “como apuesta imprescindible”, e insta a las instituciones a buscar “un modelo menos intensivo que no se sustente en el excesivo consumo de energía”.

La Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza apoyará las movilizaciones de la semana climática, que tendrán lugar desde el día 23 hasta el 27, y culminarán ese mismo viernes con una huelga mundial por el clima. “Estamos trabajando en las actividades con las que queremos sorprender y concienciar, animamos a todos los ciudadanos a que participen”, invitó Villalba.

La importancia de la cita climática residirá, según el ecologista, “en evidenciar que existe un gran problema que ya nos está afectando, porque tenemos los mares llenos de plástico”. De esta forma, Villalba anima a “cambiar los hábitos de vida y empezar un modelo con futuro”.