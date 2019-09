Candelaria incumplió por algo más de un millón de euros la regla de gasto

El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó ayer el Plan Económico Financiero, al superar la regla de gasto en el Presupuesto de 2018, con los votos favorables del PSOE (11) las abstenciones del Grupo Mixto (6) y el voto en contra del PP (3), después de una disputa entre el secretario, no conforme con el mismo, y el interventor que fue quien lo defendió junto al edil de Hacienda, Airam Pérez.

La aprobación del plan se hace necesario al incumplir la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda, en 1.100.000 euros, debido en gran parte a la ejecución del Plan de Inversiones para el cual se pidió un préstamo en 2018. En concreto el exceso se gasto se debió a 500.000 euros de préstamo, 340.000 euros para el mantenimiento y limpieza de edificios públicos, 170.000 euros en festejos, otros 170.000 en Servicios Sociales y 140.000 euros en el servicio de socorrismo y vigilancia de las playas, un 8,4% más del gasto, cuando la regla permite solo hasta el 4,2%. En el próximo ejercicio podrá incrementar el gasto solo en 600.000 euros.

El interventor Nicolás Rojo, defendió en Plan Económico Financiero, en contra de la opinión del secretario Octavio Fernández, que insistió que el plan adolece de “cuantificación y calendario” como exige el apartado C del articulo 21.2.C de la Ley Orgánica 02/2012. Rojo consideró que se trata de “un incumplimiento coyuntural y no estructural” y que lo importante es que el Ayuntamiento “ no incumple ni la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera, lo que acredita su buena salud financiera”.

Asimismo, en el Pleno se dio cuenta de la Liquidación del Presupuesto General 2018 que arroja un superávit de 2.975.000 euros y que el período medio de pago a proveedores del segundo trimestre que se rebajó hasta los 13,44 días.

Retraso en el depósito de Igueste y un año más de espera por la RPT

Otra empresa constructora que quiebra ha dejado sin terminar el depósito de agua de Igueste. La alcaldesa señaló que se va a asegurar la zona y que ejecutará el aval a la empresa, mientras la subvención del Cabildo se ha prorrogado hasta el 3 de junio de 2020. Tampoco saldrá este año la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), por ilegalidades en la licitación, pronosticando el secretario que entre la nueva licitación y la negociación posterior se tardará otro año, aunque la alcaldesa afirmó que habrá Presupuesto este año y que hasta que llegue la RPT se irán haciendo modificaciones de crédito para incorporar a trabajadores.

Sí se puede pide 50% y 15 años de bonificación del IBI por placas solares

Mayca Coello, de Sí se puede, presentó una moción relativa a la bonificación del IBI de la instalación del sistema de aprovechamiento eléctrico de autoconsumo de energía solar, en la que solicitaba el 50% de descuento durante 15 años, siendo apoyada por toda la oposición pero rechazada por el Gobierno Local, tras una atropellada explicación de la edil de Urbanismo, Cecilia Otazo, quien vino a decir que esta acción se contempla en el documento de la Declaración de la Emergencia Climática en el que está trabajando el Consistorio con medidas como la bonificación máxima del 50 % en el IBI y también la bonificación máxima del 95 % en el Impuesto de Construcciones e Instalaciones (ICIO), pero solo “de uno a cinco años”, un período claramente insuficiente para que los vecinos o comunidades puedan amortizar las placas. En la actualidad las térmicas, más baratas, para calentar agua tienen una bonificación del 30% y 25 años.

Otros acuerdos y mociones

Por unanimidad se aprobó el cambio del día festivo local en Candelaria del 26 de julio al 27 de julio de 2020, al ser el primero de ellos domingo. Acordándose la composición del Patronato de la Fundación Candelaria Solidaria y los representantes del Ayuntamiento de Candelaria en Mercatenerife S.A. que serán la alcaldesa, María Concepción Brito, como titular, y la concejala de Desarrollo Rural, Maeva Tendero, como suplente.

Una moción de CC sobre la Eduación Infantil en Canarias fue aprobado por unanimidad tras la enmienda propuesta por el Partido Socialista, lo mismo que ocurriría en otra moción, de Ciudadanos, sobre la reducción de impuestos. La última de las mociones, presentada por Vecinos por Candelaria, hacia referencia a la bonificación a las familias monoparentales, aprobándose por unanimidad la creación de una mesa de trabajo para estudiar su regulación en el caso de los precios públicos. Por urgencia se aprobó la propuesta de representantes en el Consejo Escolar Municipal.