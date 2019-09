Destrozan mobiliario en un parque público y aparecen varias lenguas de vaca colgadas de un árbol

Tacoronte ha vivido este fin de semana una situación inusual por un lado, y otra que, por desgracia, se vuelve cada dez más frecuente con la consecuente preocupación de los vecinos y responsables municipales. En el primer caso se trata de dos lenguas de animales de grandes dimensiones que aparecieron colgadas de un árbol ante el asombro de los vecinos de la zona que, indicaron algunos, llamaron al Centro de Seguridad y Emergencias Cecoes (112) para que las retiraran, dado lo que suponía el macabro espectáculo para conductores y transeúntes.

La plataforma Tacoronte Participa lo terminó denunciando en su página de Facebook ya que hasta ayer al mediodía continuaban colocadas en la vía de servicio adyacente a la autopista del Norte (TF-5), una zona por la que pasan muchos vehículos pero pocos peatones, que comunica con el campo de golf y la fábrica de Coca Cola.

Eran de grandes dimensiones y, por ello, todo apunta a que son de vaca, confirmó a este periódico el alcalde, José Daniel Díaz, quien ayer se acercó al lugar y comprobó lo que todo apunta a un ritual de santería. “Ambas están atadas con una cinta roja clavadas a un árbol, por lo tanto, quien lo hizo fue con toda intención”, añadió el mandatario, porque además, “hay una por cada lado, es decir, por cada sentido de circulación”. “Es extraño porque están envueltas de una forma especial, no sé, tienen algo dentro pero no quiero comprobarlo”, confesó el alcalde. No obstante, sí aseguró que había una gran presencia de moscas verdes y ordenó retirarlas antes de que supongan un problema de salubridad. Al mismo tiempo, encomendó a la Policía Local que investigue sobre este hecho al que calificó de “macabro e insalubre”.

Algo similar ordenó respecto al parque Hoya Machado, situado en la trasera del Ayuntamiento, que a casi tres meses de su inauguración por parte del anterior gobierno de CC, es objeto constante de actos vandálicos y destrozos del mobiliario público.

zona infantil

Este fin de semana le tocó a la zona infantil y a los juegos. En concreto, los vándalos arrancaron el cartel del área destinada a los más pequeños y uno de los juegos, mientras que un banco ha sido desarmado “tabla a tabla, como si hubieran traído las herramientas para hacerlo allí mismo”, sentenció Díaz. Pese a que la Policía Local patrulla el lugar de forma habitual, existen problemas porque la instalación del alumbrado público “no ha sido aprobada” aún por la Consejería, justificó el alcalde.

José Daniel Díaz remarcó que desde el Gobierno local se intentan hacer las gestiones pertinentes para que el alumbrado público “reciba el visto bueno cuanto antes” y se pedirá “una especie de permiso para instalar cámaras de seguridad porque este parque “es un quebradero de cabeza”. El recinto tampoco está vallado y por lo tanto, durante la noche “puede acceder quien quiera y hacer lo que estime conveniente.

Tiene acceso por diferentes lugares y no hay manera de perimetrarlo, ya que los terrenos adyacentes no son siquiera del Ayuntamiento”, subrayó. Según el mandatario, este “es el único parque que no se cierra por las noches. El parque Hamilton sí lo hace todos los días y tiene una valla y por lo tanto no tiene estos problemas”.