El cuatripartito fía el desbloqueo de la deuda a la investidura de Sánchez

En paralelo a la sesión de control en el Congreso, en la que Pedro Sánchez emplazó a la oposición a que desbloquee su investidura, los grupos integrantes del Ejecutivo de Canarias (PSOE, NC, Podemos y ASG) aprovecharon ayer una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular para ligar las entregas a cuenta de la financiación autonómica, cifradas en 223 millones, a la formación del Gobierno nacional, porque “en funciones tiene capacidad limitada” para acometer pagos de esa envergadura. En su estreno como orador parlamentario, el diputado tinerfeño Manuel Domínguez defendió una iniciativa por la que se instaba a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a tal efecto. Al texto se plantearon dos enmiendas: una redactada por CC-PNC, que le imprimió un carácter de urgencia, y otra de NC no aceptada por el proponente. En consecuencia, la PNL no alcanzó la mayoría. El presidente del Parlamento, el socialista Gustavo Matos, confesó que votó a favor por un despiste y rogó que no se repitieran los fallos técnicos.

“La negativa del Ministerio de Hacienda a transferir a las comunidades autónomas las entregas a cuenta de la financiación autonómica de 2019 y las liquidaciones pendientes está generando una situación de incertidumbre en los gobiernos autonómicos ante el enorme agujero de ingresos que puede generar este bloqueo”, argumentó el líder insular del PP y alcalde de Los Realejos. “De mantenerse, podría ocasionar un grave perjuicio para los servicios públicos esenciales que se prestan, al derivar en un escenario de recortes sociales. Ante la ausencia de la financiación, las comunidades autónomas solo tienen dos caminos: o se hacen recortes sociales o se incurre en déficit”.

Esther González (NC) opinó que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no sirve para resolver el problema, porque las liquidaciones pendientes ya se han autorizado. Beatriz Calzada (CC) censuró el inmovilismo del Gobierno regional, al que le reprochó su “servilismo” e “incoherencia”.

Iñaki Lavandera (PSOE) acusó al PP, CC y Ciudadanos de “liderar una ofensiva y montar un circo”, frente a la búsqueda de soluciones.