López Garai: “Hay que cortar la tendencia negativa de alguna manera”

Aritz López Garai cumplió ayer con su cita semanal ante los medios de comunicación para dar a conocer sus impresiones sobre el duelo de mañana ante el Albacete y las principales novedades alrededor del primer plantel blanquiazul.

El técnico confirmó el viaje de todos los jugadores de la plantilla para afrontar el doble enfrentamiento liguero en el Carlos Belmonte, primero y en el Martínez Valero, en Elche, entre semana. Para el duelo de mañana no podrá contar con el sancionado Luis Milla, lo que obliga a recomponer una alineación donde podría haber más novedades.

“Tenemos variantes en ese puesto”, dijo el técnico, que reconoció que adelantar a Alberto al pivote es una de esas alternativas. “Alberto, Bermejo por dentro, Undabarrena que puede jugar de seis y de ocho, tenemos variantes”, dijo el entrenador blanquiazul que también lanzó una advertencia sobre Aitor Sanz.

“Está funcionando, pero llevaba mucho tiempo parado y será complicado que juegue tres partidos seguidos y no arranque el tercero cansado”, señaló López Garai. El responsable técnico de la escuadra tinerfeña no escondió que la idea era “dar descanso y utilizar a gente fresca”, teniendo en cuenta que luego “jugaremos jueves y domingo”.

López Garai también hizo referencia a una nueva oportunidad para ver el rendimiento del equipo como visitante donde presenta un duro bagaje de cero puntos, seis goles en contra y ninguno a favor. “No me resigno a que no seamos capaces de competir a domicilio”, dijo el técnico que explicó que su Tenerife “no puede ser el que menos corra como visitante y el que más corra como local”.

“Hay que cortar la tendencia negativa de alguna manera”, dijo un López Garai que mandó un recado al aire al señalar que “con el periódico del lunes en la mano es muy fácil analizar y lo entiendo, yo también lo hago”. El técnico volvió a confesar que su principal preocupación “es intentar cerrar la portería” y no encajar tanto a domicilio más allá de acertar en la meta contraria “que me parece surrealista” no haberlo hecho, según dijo.