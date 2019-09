Mari Brito: “Los municipios también se juegan mucho en las nuevas elecciones”

Gobierna el municipio de Candelaria por segundo mandato y este con mayoría absoluta. Mari Brito es uno de los ejemplos sólidos del poder socialista en el sur de la Isla, trasladado ahora a toda Canarias. Fue vocal de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincia) y espera seguir siéndolo, aún cuando el 1 de octubre sea nombrada presidenta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios), en sustitución de su compañero de partido, Manuel Ramón Plasencia, alcalde de Alajeró. Tiene todas las bendiciones de su partido e incluso cuenta con apoyos de otros alcaldes no socialistas.

-Con 36 alcaldes socialistas de 88 no creo que vaya a tener problema para ser presidenta de la Fecam el próximo 1 de octubre.

“Espero que esa confianza que me otorgan los compañeros del partido se extienda también al resto de partidos, porque mi único objetivo, siendo alcaldesa de Candelaria es seguir trabajando por el municipalismo, con los retos que tenemos por delante, con un escenario que nos aboca a nuevas elecciones generales, que hará que cuestiones a nivel normativo del Estado con respecto a los ayuntamientos tardarán más en resolverse, como la financiación local, la modificación o derogación de la regla o techo de gasto, la renovación de las plantillas, como la de las policías locales, con la eliminación de esa tasa de reposición de efectivos o competencias del Gobierno de Canarias en empleo, educación, vivienda o cambio climático. Por eso en estas próximas elecciones los municipios también nos jugamos mucho”.

-Usted hace dos meses, poco después de ser reelegida alcaldesa ya apuntó hacia la Fecam.

“Yo no elegí ser candidata. Todo esto se produce en el contexto de conversaciones con compañeros alcaldes del partido que me animaron a presentarme. Cuando me lo hicieron ver a mí no me pareció mala idea, porque era dar continuidad al trabajo que he venido realizado como alcaldesa y como vocal de la FEMP”.

-¿Le gustaría continuar también como miembro de la FEMP?

“A mí me gustaría continuar, no hay incompatibilidad en caso de ser elegida presidenta de la Fecam. Son cuotas de partidos territoriales y me gustaría continuaran en la FEMP en aras de coordinar la federación canaria con la española. Este próximo sábado es la asamblea en Madrid, a la que voy a asistir también, pero no depende de mí, sino dependerá del partido y de las cuotas que le correspondan al PSOE”.

-Un concejal de la oposición de Candelaria le acusa de haber realizado nada menos que 600 viajes fuera de la Isla en su último mandato. ¿Está usted demasiado tiempo fuera del Ayuntamiento de Candelaria?

“De ese señor estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones y exageraciones. No creo que manipular esas cifras sea propio de un representante público. Mis viajes más frecuentes han sido a Madrid por pertenecer a la FEMP o acudir a diferentes ministerios. Si tengo que realizar viajes para conseguir proyectos para Candelaria lo voy a seguir haciendo, aunque no le guste a ese señor”.

-Para ser susanista no le ha ido nada mal con Pedro Sánchez al frente del PSOE.

(Sonrisa) “Yo soy del Partido Socialista y voy a seguir siéndolo sea quien sea mi secretario o secretaria general. Soy contraria a que se tilde al PSOE por esa distinción. Cada militante habrá elegido uno u otro candidato en las primarias, pero cuando ya está elegido todos comulgamos con él. Flaco favor cuando se denominan a los partidos por familia, cuando todos defendemos unos mismos ideales”.

-¿No cree que ahora importa más lo que diga el líder que el partido y por eso nos vemos abocados a unas nuevas elecciones?

“Yo creo que Pedro Sánchez se ha comportado con responsabilidad para formar Gobierno, quienes no se han comportado con esa responsabilidad son los líderes de Ciudadanos y Podemos, por ejemplo, que han mirado más por sus propios intereses que por el interés de los españoles, como sí ha hecho Pedro Sánchez y espero que el pueblo español se lo reconozca en la próxima cita electoral”.