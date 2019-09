Milla: “No hay partido más importante para nosotros”

Tras el batacazo de Ponferrada y lamerse las heridas, los jugadores de López Garai llegan a la importante cita del sábado con el colmillo afilado. Quieren, a toda costa, que Las Palmas muerda el polvo este sábado, para así demostrar que lo del fin de semana pasado solo fue un error. “No hay partido más importante para nosotros durante el año y vamos con la ambición de llevarlo a nuestro terreno, pero sabemos que esto es muy largo y queda mucho”, asegura Luis Milla.

El centrocampista madrileño se mostró especialmente motivado para la cita del sábado y no entiende que el primer derbi canario de la temporada llegue muy pronto. “Al final llega cuando llega y va a ser igual de importante ahora que dentro de 20 jornadas. Sabemos que el derbi es especial, por lo que significa para nuestra gente”, dijo.

Tampoco opina que sea influyente el estado de ánimo y los resultados pasados con los que se presentan tanto Tenerife como Las Palmas al duelo regional de este sábado. “Creo que al igual que en los Clásicos o en los derbis de Primera, no importa como llegan a este partido los equipos. Son partidos diferentes y los estados de ánimos de los conjuntos no es lo más importante. No creo que haya favoritos y con el empuje de nuestra afición, vamos a jugar con uno más”, señaló.

El mediocentro espera encontrarse con el Heliodoro de las grandes citas, ese que arrastra al equipo y lo conduce a la victoria. Pero tiene claro que es el equipo el primero que tiene que empujar. “Es un ambientazo tremendo el que vamos a vivir. Espero que sea el Heliodoro de los grandes días. Hace falta que nosotros demos a nuestra afición motivos para empujar y para estar con nosotros. Hay que hacer ver que los jugadores se dejan la vida desde el minuto uno por este escudo”, apunta.

Tiene claro a quién debe seguir y no perderle la pista: Rubén Castro es el objetivo número uno. “Tienen un equipo gran equipo, como lo tenían el año pasado. El tener a Rubén Castro arriba es muy importante. Es un jugador que marca diferencias, ya que es capaz de marcar 15 o 16 goles todas las temporadas. Al final creo que hay que tenerle muy atado en corto”, propuso.

Y por último, insistió en que no se puede volver a repetir lo que hicieron en El Toralín, donde “estuvimos muy lejos del nivel que debemos dar”.