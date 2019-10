5.228 canarios no están dados de alta en el sistema de dependencia

El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, afirmó ayer que “la anterior consejera y su equipo hacían trampas al solitario” tras desvelar que 5.228 canarios solicitaron su inclusión en las ayudas a la Dependencia en 2019 pero sus datos no se han registrado en el sistema. “No me gusta hablar de la herencia recibida ni del tú más, ya que enfada a la gente, pero no podemos decirle cómo va su expediente porque en realidad este no existe”.

Montero, que tomó posesión el pasado 22 de agosto, afirmó que “mi vocación es que a medio plazo tengamos datos actualizados y que sean públicos, que un ciudadano pueda ver desde su casa cómo va su expediente y tener una estimación de fechas”.

Las cifras oficiales de posibles beneficiarios de la dependencia en Canarias se desconocen y son variables, según la fuente de consulta. Los datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a 31 de agosto hablan de 22.699 canarios. Sin embargo, Montero estimó que unos 60.000 canarios podrían beneficiarse de alguna prestación o servicio de dependencia. “En las Islas hay poca gente de alta en el sistema de dependencia porque no sabe que tiene derecho, no sabe cómo hacerlo o entiende que debido a la actual lentitud en la tramitación no podrá disfrutar las prestaciones y no lo pide. Nuestro interés es que no se nos muera la gente sin ser atendida ni tener reconocidos los derechos que le corresponden. Por desgracia, solo les hemos dicho que presenten los papeles y ya veremos, pero tardamos tres años para resolver un expediente”, lamentó.

“Si alguno de los 5.228 canarios que presentaron su documentación este año me pregunta hoy, no le puedo decir cómo está su situación porque no está registrado en el sistema, pero tampoco sabemos cómo están las 13.064 personas que están en el sistema y todavía no les hemos evaluado. Además, otras 14.788 personas sabemos cómo están, pero no les hemos dado una respuesta, el programa individual de atención (PIA) que necesita”.

Acciones prioritarias

Desde el primer minuto, Montero acomete varias acciones prioritarias en la dirección general de Dependencia. La primera es “resolver el grave problema de personal”, sobre todo a la hora de la introducción de los datos y la valoración. En segundo lugar, pretende realizar cambios en los criterios. Actualmente hay 14 listas, una general formada por todos los dependientes de una Isla y otra con los usuarios que deberían ser atendidos prioritariamente, “pero sin contar con criterios técnicos, sino otros componentes humanitarios”, ya que considera a los menores de 21 y los mayores de 80 años, pero que deja atrás a los de entre 22 y 79.

Además, necesita una aplicación informática compatible con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad) del Imserso, que también permita el acceso a los Cabildos y los Ayuntamientos, así como la consulta de los usuarios.

También incidió en desarrollar todos los servicios de dependencia. “Nos hemos encontrado que no prestamos todos los servicios que vienen en la ley, como la asistencia personal. Es gravísimo, nunca ha existido porque nadie la ha puesto en marcha”, lamentó. También buscará la colaboración de las administraciones insulares y locales. No todos los ayuntamientos van al mismo ritmo y la ayuda a domicilio que prestan no es la que establece el sistema de dependencia nacional. “Buscaremos soluciones, como contratar trabajadores sociales para ponerlos al servicio de los municipios”.

Por último, Montero retocará el plan de infraestructuras sociosanitarias 2017-2021, “ya que no se ideó acompasando los plazos a la realidad. Los cabildos se han quejado de que no han podido justificar los primeros años”.