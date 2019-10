67.727 alumnos de Canarias recibirán los libros de texto gratis en los próximos días

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias liberó durante esta semana a los centros educativos del Archipiélago, la relación de 67.727 beneficiarios de las ayudas de los libros de texto gratuitos, unos datos sujetos a cambios porque se pueden presentar reclamaciones hasta el 8 de noviembre.

Cabe recordar que la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa llevó a cabo el proceso de revisión y baremación de un total de las 86.000 solicitudes para determinar cuáles de ellas tenían derecho a recibir libros de texto gratuitos, en función del nivel de renta de los solicitantes, debido a errores tanto en el aplicativo de gestión de los centros educativos, como a la hora de introducir los datos en el sistema, ya que en varias revisiones se contabilizaron unas 9.000 familias de las que no se tenían datos, y otros 4.000 solicitantes que no reunían los requisitos para acceder a los libros de texto gratuitos y se les habían concedido.

La consejería esperaba que el alumnado con derecho a esta ayuda los tuviera en su poder la semana pasada. Sin embargo, los centros tuvieron que esperar aún más para tener disponible el dinero para su adquisición.

Así, los centros con alumnos en Infantil (de 3 a 5 años) y Primaria (Primero y Segundo) los centros recibieron el dinero entre el pasado lunes 21 y martes 22 de octubre. En el caso de Tercero a Sexto de Primaria lo tenían disponible entre el miércoles 23 y el jueves 24. Mientras que los alumnos de Secundaria (1 a 4º de la ESO, FP básica y FP adaptada) comenzaron a percibir la ayuda ayer.

Por tanto, los beneficiarios de las ayudas de los libros de texto gratuitos son 67.727 (que podría aumentar al poder presentarse reclamaciones hasta el próximo viernes 8 de noviembre).

“ES UNA VERGÜENZA”

“A estas alturas del año, es una vergüenza que los niños no tengan los libros. Tengo seis alumnos que todavía no los tienen y cuando los repartí, se me partió el corazón por los llantos de uno de ellos cuando no recibió”, aseguró una docente de Primaria que espera recibir la próxima semana los manuales y a la que llamaremos Montse.

“Llevamos casi dos meses y todavía no están los libros. Los burócratas no tienen que soportar ver a un menor llorar. ¿Qué hago, doy los libros a los que tienen posibilidades y a los que no, fotocopias para que no se retrasen?”, se cuestionó. Pese a su corta edad, ellos entienden perfectamente lo que está pasando. “Yo lo quiero en colores, como ellos”, me respondió un alumno al ver compañeros con libros nuevos, “ellos se sienten desplazados”, lamentó a DIARIO DE AVISOS.