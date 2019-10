Candelaria utiliza el superávit para comprar las naves de Sixto Machado

El Ayuntamiento de Candelaria comprará las viejas naves de la empaquetadora de don Sixto Machado a sus herederos con parte del dinero del superávit de 2018, según se aprobó en el Pleno municipal. Esas naves, que no son Bien Cultural, pero si patrimonio industrial, se convertirán en zona de esparcimiento y sobre todo en un edificio de aparcamientos, necesario para el casco del municipio, al estar situado justo debajo de la rotonda de entrada a la Villa Mariana.

Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda, fue el encargado de explicar las inversiones que se realizarán con los 2.9 millones de euros del superávit 2018. Destaca la compra de las naves de Machado por 2,2 millones de euros tras un acuerdo aún no firmado con los herederos. “No está firmado porque primero hay que aprobar el destino de ese dinero”, comentó a una observación de Raquel Martín (PP).

Todos los partidos se mostraron a favor de la compra -excepto Ciudadanos y Vecinos por Candelaria se abstuvieron- aunque con algunas observaciones de CC y Sí se puede, recordando la catalogación de patrimonio industrial de esas naves en donde irán aparcamientos y una zona de esparcimiento aun sin decidir, aunque se habla de un mercado gastronómico. Mayca Coello pidió que se utilizara para crear el centro interpretativo guanche, pendiente aún de encontrar un acomodo.

También habrá inversión para ampliar el Centro Alfarero, reforma de la plaza Las Caletillas, así como compra de terreno para viviendas sociales en las medianías y asfaltado de la calle Seifón, en La Florida, estas dos últimas las dos únicas inversiones en las medianías .

Coello, de Sí se puede, incidió en que “no se refleja un solo euro para alcantarillado y saneamiento”, si bien esas obras no pueden entrar en este paquete de inversiones financieramente sostenibles al no estar redactados los proyectos, dijeron tanto el concejal de Hacienda como la alcaldesa Mari Brito, que recordaron que el Cabildo se está haciendo cargo de red de saneamiento de Barranco Hondo a Las Caletillas. Coello, sin embargo, alegó que una vez esté terminada la depuradora comarcal, en construcción, los ayuntamientos son los responsables de llevar hasta allí las aguas residuales desde los colectores y que eso empieza por poner alcantarillas allí donde no las hay.

El desglose

El denominado Plan de Inversiones Sostenibles asciende a 2.975.609.09 euros y serán financiados con el remanente de Tesorería de la Cuenta General del ejercicio 2018.

Las acciones que se van a acometer con este Plan de Inversiones serán la compra de la parcela UA-CO1 empaquetadora de Don Sixto (2.270.150 euros), la adquisición de la parcela para remodelar la plaza de la Patrona de Canarias y su entorno (80.000), la reforma de la plaza de Las Caletillas (239.218,50), la instalación de protección contra incendios en el Espacio Cultural Cine Viejo (64.635, 81), adquisición edificación para ampliar el Centro Alfarero-Casa Las Miquelas (150.000 ), adquisición de dos parcelas para construcción de viviendas sociales (100.000 ), arreglo de pavimento y acerado en calles (64.340 ) y equipamientos (7.261,01).

Asimismo, se tomó conocimiento de los informes de Tesorería de Morosidad de la Ley 15/2010 correspondiente al segundo trimestre de 2019 (20,63 días) y del período Medio de Pago del tercer trimestre de 2019 que lo cifra en el caso del Ayuntamiento en 24,30 días, por debajo de los 30 días legales.

Con los votos a favor del PSOE, PP, Sí Se Puede y CC -y abstención de vecinos por Candelaria- se aprobó la Declaración de Emergencia Climática del ámbito competencial del municipio de Candelaria, aunque algunos ya avisaron que se trataba de “un brindis al sol”.

Gómez anuncia que impugnará el Pleno

José Fernando Gómez, concejal de Vecinos por Candelaria, anunció “la impugnación del Pleno” al considerar que “se han violado los derechos de este concejal”, justo después de que el resto de partidos votara “dejar sobre la mesa” la moción de VxC en la que pedía que el Ayuntamiento cumpliera con la sentencia judicial 644/2008, tras advertir el secretario que antes era necesario tener del expediente jurídico. Desde el Gobierno se dijo que los responsables de esas sentencia son el Gobierno de Canarias y la empresa Endesa, que pasaron unas torres de media tensión por un terreno privado y no público, cuando ahora tiene que soterrarlo, tras acuerdo plenario, en la zona denominada Los Asomaderos, cerca del cementerio de Barranco Hondo.