El Cabildo considera “dramático” que una docena de municipios de Tenerife pierdan hasta el 67% del agua de su red

El Cabildo califica de “situación dramática” la cantidad de agua que se pierde en Tenerife, y ya prepara un plan de choque para acabar con el histórico descontrol de las fugas. La situación es especialmente grave en una docena de municipios (Vilaflor, Fasnia, El Rosario, El Tanque, Los Silos, Garachico, San Juan de la Rambla, Buenavista del Norte, La Guancha, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula), cuyos ayuntamientos gestionan de manera directa este recurso, al no haberse sacado a concesión el servicio.

El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, señaló a DIARIO DE AVISOS que hay municipios con “rendimientos técnicos hidráulicos” del 33%, lo que quiere decir que el 67% del agua se pierde o no está controlada. En el primer caso por el mal estado de la red de tuberías y en otro porque no se dispone de contadores en instalaciones municipales como polideportivos y cementerios, entre otras.

Estos dos factores han hecho saltar las alarmas en el Consejo Insular de Aguas. “Es una situación dramática. Un territorio aislado y fragmentado como este no puede permitirse que dos terceras partes del agua en algunos municipios no esté controlada. Nuestro acuífero está mermado y tenemos que cuidar al máximo el agua una vez que entra en las conducciones municipales. La situación es dramática y lo digo con todas las letras”, afirma el consejero, que no entiende cómo se puede comprar este preciado recurso a los propietarios de galerías para después perderla.

Rodríguez Medina sostiene que “el problema real de la Isla de Tenerife no es que se nos vaya el agua por el barranco cuando llueve, sino la que estamos perdiendo cada día en las redes de abastecimiento. Es un drama, pero como no lo vemos, no produce alarma social”.

Desde el Consejo Insular de Aguas ya se trabaja con los 12 municipios para elaborar cuanto antes un plan de contingencia para detectar y localizar fugas, además, de mejorar los controles en las redes a través de sistemas de telemando y telecontrol.

A pesar de la gravedad de la situación, el consejero quiso dejar claro que el descontrol no repercute en el bolsillo de los vecinos. “En ningún caso se entendería que fuera el vecino quien soportara las pérdidas de agua porque la red de abastecimiento de los municipios con gestión directa no sea la adecuada”, remarca.

“El sistema se está bebiendo toda el agua que estamos produciendo”

El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático advierte de la merma que sufre el acuífero de la Isla y las consecuencias que está produciendo. “Genera aguas de peor calidad, porque su capacidad y su calidad han disminuido”, asegura. Lo que hace cada vez más necesario instalar en las medianías desalinizadoras, es decir, máquinas que reducen los contenidos en sales, flúor y otros minerales, ya que el agua que procede de las galerías presenta índices altos.

La desalinización no es lo mismo que la desalación (tratamiento que se aplica en las plantas situadas en la costa), que, también, está entre las prioridades del Cabildo. De hecho, Javier Rodríguez confirmó que las estaciones de Granadilla y Fonsalía ya están en niveles máximos de generación. “El sistema se está bebiendo toda el agua que estamos produciendo”, subraya.