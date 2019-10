El club no fichará, por ahora, un sustituto de Pablo Aguilar

La marcha de Pablo Aguilar del Iberostar Tenerife no preocupa demasiado en el CB Canarias. Desde la entidad canarista destacan el talante del jugador, que puso todo de su parte para llegar a un acuerdo, pero, en lo que se refiere a lo deportivo, no existen demasiadas prisas para encontrar un jugador que lo sustituya. Los motivos son varios.

Poco mercado

Acabante de empezar las competiciones domésticas, el mercado no se presenta demasiado atractivo. Hasta diciembre, cuando la Eurocup concluya su primera fase, o cuando empiecen los incumplimientos económicos por parte de entidades, la oferta de deportistas no es la mejor, por lo que desde la entidad se prefiere esperar acontecimientos.

Han existido ofrecimientos, pero no del perfil deseado Ahora mismo, por decirlo de una manera llana, no hay jugadores que se adapten a lo que quieren en el Santiago Martín. Lo poco que podría haber no mejoran lo que hay y, en caso de poder sacarlos de sus respectivos equipos, la operación sería demasiado costosa, por lo que queda descartada. Pese a todo, desde la secretaría técnica se está en continua búsqueda.

Con lo que hay da

Otra de las posturas en el CB Canarias es que, sin Pablo Aguilar, el equipo ganó a Unicaja y compitió hasta último momento contra el Madrid. ¿Es un contratiempo? Claro, pero, al no haberlo tenido durante toda la pretemporada, el funcionamiento del equipo no lo echa en falta. Con Gielo cada vez mejor, Darryl Atkins y Álex Suárez deben de suplir la ausencia del granadino con solvencia.

Suárez llegó con un contrato temporal, pero en ese mismo contrato, en una de las cláusulas, se contemplaba la opción de que, de ser necesario, pudiera alargar su estancia en el Santiago Martín. Pese a no haber tenido demasiada participación, se considera con el nivel necesario para formar parte de la rotación.