El HUC da cita para el neurocirujano para dentro de cuatro años

La gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Mercedes Cueto, aseguró ayer en el programa La Mañana de Cope Canarias que desde 2018 se han derivado 1.200 pacientes de neurocirugía a San Juan de Dios para reducir la gran lista de espera de esta especialidad que supera los cuatro años.

Ante la denuncia planteada por un paciente del Servicio de neurocirugía, que hace un año le dieron cita para enero de 2023 tras ver su neurólogo los resultados de una resonancia magnética, la nueva gerente del Complejo pidió perdón y afirmó que “esa fecha no es real. El sistema de citación del HUC es diferente al del resto del Servicio Canario, y mientras en otros hospitales cuando se cierra el calendario de un año no se inscribe al paciente hasta que se abre la agenda del siguiente, nuestro sistema nos obliga a incluirlo en la agenda aunque sea tan distante”.

Sin embargo, Cueto reconoció la compleja situación de varias especialidades en el HUC, y anunció que ha puesto en marcha “un plan de choque”, que cuenta con varias medidas. Una de ellas es derivar pacientes a San Juan de Dios, “así en lo que va de 2019 han sido movilizados 900 usuarios, y 1.600 desde 2018, descendiendo la demora el 8,7% en esa especialidad.

También se ha puesto en marcha una consulta de aparato locomotor, “para realizar la primera discriminación de los pacientes que pueden ser quirúrgicos y los que pueden aliviarse con un tratamiento médico”. Una de los causas más frecuentes de enfermedad en la población son las lumbagias, y esas derivaciones a neurocirugía, luego no son quirúrgicas.

Otra anomalía que ha encontrado, y que aumenta la lista de espera en varias especialidades, “es colocar a los pacientes en la relación de primera vez cuando en realidad son de seguimiento”, es decir, lo envían a un ambulatorio para continuar su evolución y cuando vuelve a visitar al HUC se coloca en primera vez. En este punto “hay que trabajar mucho con Atención Primaria, que es donde reciben el mayor número de pacientes y facilitar a los usuarios la consulta de seguimiento en el Centro de Atención Especializada, y resolviendo las consultas vía telemática con el especialista hospitalario”.

La gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se mostró ilusionada y convencida de que con estas acciones “la lista de espera va a bajar seguro, ya que estas medidas van a generar plazas en fechas anteriores”.

Con apenas dos semanas en el cargo, Mercedes Cueto reiteró que “no es comprensible ni aceptable que se estén dando a los usuarios citas tan alejadas” y señaló que hubo un error de comunicación. “He hablado con el personal de cita previa y de atención al paciente para que no ocurra de nuevo y se responda bien a los pacientes, ofreciéndoles una información adecuada”. Recordó que “las listas se atienden por riguroso orden, y no hay otra circunstancia que altere el mismo salvo que un paciente llegue con un cuadro clínico que lo motive”, e invitó a los usuarios a dirigirse a la dirección médica o a la propia gerencia si no reciben una respuesta satisfactoria.