El sector coincide en que el modelo turístico ha cambiado

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, empresarios, sindicatos, expertos y los principales ayuntamientos del Sur de la Isla analizaron ayer la situación del sector turístico en el Archipiélago en un gran debate organizado por la Fundación DIARIO DE AVISOS y que se celebró en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). Un foro de análisis al asistieron más de un centenar de profesionales y que puso el foco en la realidad de la industria turística tras la quiebra de uno de los principales turoperadores de las Islas (Thomas Cook) y en los desafíos que el modelo actual debe afrontar a corto y largo plazo.

Al encuentro, moderado por el subdirector de DIARIO DE AVISOS, el periodista Juan Carlos Mateu, asistieron como intervinientes Ciprián Rivas, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias; David Pérez, consejero delegado de Turismo del Cabildo de Tenerife; Victoria López, vicepresidenta de Ashotel; Eduardo Parra, profesor de la Universidad de La Laguna (ULL); Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur; y Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base (SB).

Asimismo, asistieron los alcaldes de las principales comarcas turísticas del sur de la Isla: José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje; José Julián Mena, alcalde de Arona; José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla; Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora; Arturo González, alcalde de San Miguel de Abona; y Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide.

Fueron varios los bloques que se trataron durante la mesa de debate: cambio de modelo, infraestructuras, movilidad, conectividad, incertidumbre por el brexit, sostenibilidad… pero todos coincidieron en que estamos ante un cambio de modelo turístico. Internet, la quiebra de turoperadores importantes y de aerolíneas de referencia, además de la incertidumbre del brexit y la recesión de Alemania, unido con el reciente fenómeno de la vergüenza a volar han coincidido para desembocar en la tormenta perfecta. “Sí. Tenemos un problema. Hay un cambio de ciclo que tenemos que asumir”, dijo el director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas, pero “lejos de ver esto como un problema, tenemos que verlo como una oportunidad. Si algo nos enseñan las crisis”, señaló, “es que son una oportunidad y a partir de este este momento todo el sector tiene que tener la suficiente valentía para definir qué tipo de modelo turístico queremos”.

De la misma opinión se mostró el profesor de la ULL, Eduardo Parra, quien dijo: “Yo lo que veo ahora es un momento de oportunidad”.

El alcalde Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, aseguró que hacía tiempo que el sector ya estaba “palpando” un cambio de ciclo, y la caída de Thomas Cook “nos dio de frente con la realidad”. Sin embargo, indicó que “lo que tenemos que hacer es ver la otra cara de la moneda, porque si algo se ha demostrado con esta crisis es que hay unidad de acción en todo el sector y que de manera rápida y eficaz fuimos capaces de darle respuesta a un problema que podía haber sido más gordo”. “Quizás”, añadió el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, “la forma en la que hemos gestionado esta crisis sea ahora nuestra mejor carta de presentación y promoción”.

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, añadió que, ahora, sería un buen momento para que “todos juntos analicemos hacia ¿dónde queremos ir? y ¿cuánto queremos crecer? Canarias es un lugar privilegiado y, a lo mejor, ahora es el momento de analizar si lo que queremos es calidad o cantidad”.

Otro de los aspectos en el que todos los intervinientes coincidieron es en la necesidad de mejorar la conectividad y la promoción. “Nuestro talón de Aquiles es la conectividad”, señaló Fraga. “Podremos tenerlo todo, pero si no tenemos aviones para que los turistas vengan no servirá de nada”. En este asunto se puso sobre la mesa la iniciativa de la patronal hotelera de crear una aerolínea canaria para garantizar esa conectividad.

En cuanto a la promoción y a la búsqueda de otros mercados para suplir la caída de los británicos por un posible brexit duro, también se puso sobre la mesa la urgencia de apostar por una “promoción real”. Victoria López, vicepresidenta de Ashotel, insistió en que hay que invertir “mucho más en promoción para que ésta sea verdaderamente efectiva”. En este sentido, Rivas se mostró partidario de apostar por mercados diferentes, como por ejemplo, Asia. “Se trata de un mercado muy bueno para captar viajeros”. David Pérez, CEO de Turismo de Tenerife, siguió apostando por Europa, pero también por Estados Unidos y Canadá, “mercados en los que el Cabildo ya está trabajando”. Roberto Ucelay, por su parte, indicó que está muy bien la promoción de Canarias en otros mercados, pero señaló que también es muy importante dar a conocer “la oferta de ocio que tiene la Isla. Uno de cada tres turistas eligen su destino de vacaciones por la oferta de ocio que tiene y si nosotros no lo promocionamos estamos perdiendo una oportunidad”, dijo.

Formación

Otro de los graves problemas con los que se encuentra el sector en estos momentos y en el que, también, todos coincidieron es la formación. A pesar de que Canarias tiene hoteles escuela de referencia en muchas partes del mundo, “no hay personal formado, sobre todo en idiomas”. Victoria López indicó que los hoteleros se están encontrando con problemas a la hora de contratar, “porque muchos no saben idiomas por lo que nos vemos obligados a contratar a gente de fuera”. Sobre este asunto, Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, señaló que “no toda la culpa es de los trabajadores” y apuntó que, por convenio, las empresas están obligadas a dar una serie de cursos de formación, pero que en algunas ocasiones la propia empresa no deja acudir al empleado puesto que se dan en horario de trabajo, y a veces estos cursos son contratados para formar en aspectos que “no son efectivos del todo”. A todo esto, Fitas añadió el problema de la escasez de la vivienda. “Hay que solucionar este problema porque muchos trabajadores no pueden alquilar una vivienda en el Sur porque es carísima. De la autopista para el mar es prácticamente imposible alquilar una vivienda a un precio razonable”, señaló.

Tras más de dos horas de debate, el foro concluyó poniendo varias ideas sobre la mesa: hay un cambio de modelo turístico que hay que ver como una oportunidad. Hay que apostar por la conectividad y promoción en otros destinos y, sobre todo, mejorar la formación de los empleados. No es momento de hablar de tasa turística.