El ‘sombrerito’ del Teide, en estas espectaculares imágenes de Daniel López

Hoy el Teide ha lucido su peculiar sombrero de nubes durante casi todo el día. En la foto dos instantes, uno de cuando se estaba formando y era como una fina tela envolviendo el cráter y la segunda cuando ya estaba bien formado y compacto. (25 octubre 2019) TEIDELAB AEMET Izaña / Teleférico del Teide / Daniel López #DanielLopez #elcielodecanarias