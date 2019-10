Hallan una tortuga marina muerta con más de 100 trozos de plástico en su interior

Triste imagen compartida por el centro de conservación Gumbo Limbo de Florida (EEUU) a través de sus redes sociales, en la que se ven las consecuencias del uso abusivo de los plásticos y la contaminación de los océanos.

En la foto puede verse a una tortuga boba muerta, a un lado de los 104 trozos de plástico que había en su interior. “Las tortugas pequeñas que se bañan en las playas necesitan nuestra ayuda. Ninguno de nosotros sobreviviría con plástico en sus tractos gastrointestinales. Esta pequeña tortuga había comido 104 trozos de plásticos. Todos debemos poner de nuestra parte para mantener nuestros océanos”, añade el centro de conservación.

Tiny turtles washing up on beaches need our help. 100% of ours that didn't survive had plastic in their GI tracts. This tiny loggerhead had eaten 104 pieces of plastic. We all need to do our part to keep our oceans #plasticfree. #reducereuserecycle #trashfreeseas #lovegumbolimbo pic.twitter.com/CIQdY1MMeY

— Gumbo Limbo Nature Center (@GumboLimboNC) October 2, 2019