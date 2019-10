Jémez sobre el VAR: “Se le ocurrió a alguien que no tiene ni idea de fútbol”

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, próximo rival del CD Tenerife, ha emprendido una particular cruzada contra el VAR. Tiene claro que si de él dependiese, el sistema de videoarbitraje desaparecería. “Al fútbol se le pueden dar matices, pero esto que condiciona tanto a todos, jugadores, árbitros, entrenadores, aficionados… Ha cambiado el fútbol. Esto se le ha ocurrido a alguien que no tiene ni idea de deporte. Y se les ha ido de las manos”, llegó a decir ayer en Onda Madrid.

A juicio del entrenador, con el VAR “se ha perdido la naturalidad del fútbol. El deporte es acierto y error. Se le ha dado la vuelta”, afirmó.

Incluso apostó por “darle una paga” a aquellos que inventaron el sistema “para que no piensen”. “Ha involucionado y se ha convertido en un enemigo. Está haciendo daño al fútbol. ¿Cuándo ha sido la última tarjeta por simular? Esto es un desmadre”, recalcó.

No es la primera vez que Jémez se queja del VAR, que a su juicio ha perjudicado a su equipo. Sin embargo, este Rayo se ha dejado muchos puntos por culpa de los muchos empates que ha cosechado, lleva siete empates en diez jornadas, algo que no entiende el míster, exjugador de la UD Las Palmas. “Es rarísimo. Nuestra manera de jugar es de ganar o perder, pero empatar más bien poco. Hemos tenido cosas, como los dos partidos de los penaltis (Fuenlabrada y Alcorcón). Para no darle nosotros importancia a sacar empates, es raro llevar tantos”, dijo.

Mario Suárez no jugará por lesión

En la parcela deportiva, Paco Jémez pierde a uno de sus hombres fuertes en la medular: Mario Suárez, a quien se le ha diagnosticado una sinovitis en el tobillo izquierdo. Por lo tanto, es baja para el partido del viernes ante el Tenerife.

La baja del exjugador de Valencia y Atlético de Madrid se une a las de Dimitrievski, Advíncula y Andrés Martín, que se encuentran con sus respectivas selecciones, Macedonia, Perú y España Sub-21, respectivamente.

Además, tiene la duda de Alberto, el capitán, al que se le disgnosticó una sinovitis en la rodilla izquierda. Si el portero no llega a tiempo al duelo contra el CDTenerife, Morro estaría bajo palos.