López Garai: “Tenemos que salir a que pasen cosas, a provocarlas”

El bache de resultados que padece el equipo no parece haber variado ni un ápice la idea de fútbol que tiene en su mente Aritz López Garai. El entrenador vasco del CD Tenerife no quiere que sus jugadores se vean atenazados este domingo por los últimos resultados cosechados. Quiere ver a un equipo valiente y que va a por el partido desde que pite el colegiado. “Tenemos que salir a que pasen cosas, provocarlas desde el inicio”, dijo el técnico ayer durante la rueda de prensa previa al partido que mañana se jugará, a las 17:00 horas, en el Heliodoro.

No quiere ver que sus pupilos empiezan “con dudas”, por lo que les pide “ser prácticos al principio, jugar en su campo, pero el partido será largo y habrá momentos malos”, avanzó.

Descartó que el cuadro blanquiazul esté atascado, por lo que igualmente no propondrá una revolución que haga temblar los cimientos de lo que ha establecido hasta ahora en la caseta. “Si veo que el equipo está atascado o que realmente no hay manera de ganar un partido, que no funciona, yo sería el primero en cambiar muchas cosas o intentar darle un giro a todo. Pero si todavía no percibo eso, que creo que no es el caso, y veo que el equipo está capacitado para jugar partidos como hemos venido haciendo, empezar a realizar cambios en el timón, creo que no sería lo más adecuado”, dijo López Garai, quien insistió en su argumento: “Si lo haces y no ganas, tendrías un problema, porque no tienes donde agarrarte. Creo que estamos haciendo bien las cosas, aunque no lo suficiente para ganar, porque se ha demostrado. El domingo tenemos que cometer menos errores y estar acertados en el área rival, que es un poco lo que, hasta el día de hoy, más nos está costando”.

Y él es el primero que tiene que estar acertado con la convocatoria y el once inicial. Sobre este asunto reconoció que tiene muchas dudas. “Tengo a todos, excepto a Shashoua. También cuento con los internacionales Dani Gómez y Mazán. Tengo dudas con el once inicial. Vuelve Borja Lasso y tengo que ver si lo ubico, y dónde. Hay varias opciones; con Alberto somos más sólidos en el medio, pero tenemos que ir a ganar. Manejo varias alternativas”, exclamó el preparador, quien de esta manera reconoció que tiene bastantes dudas acerca de quién jugará de inicio.

Por otro lado, no se fía del Racing de Santander. “Tiene dos bandas muy buenas, que crean problemas a todos los rivales. Y arriba no deja de tener gente experimentada, como David Rodríguez”, explicó.