“Si los resultados no llegan no voy a seguir”. Cualquier entrenador de fútbol al que los resultados no le acompañan, acaba en la calle. López Garai sabe perfectamente que en este negocio las cosas funcionan así y de ahí la claridad con la que se expresó ayer. “Va acabándose el crédito y no porque me lo diga el club, pero soy consciente de mi profesión y mandan los resultados”, añadió en este sentido el entrenador durante la previa del partido que mañana su equipo jugará en Anduva.

“Por un lado, van los resultados y, por otro, los números. Si no llegan, habrá un día en el que no esté”. El míster vasco fue realista y consciente de su situación, que ni mucho menos es límite. La directiva no le ha puesto un ultimátum, pero sabe que los resultados mandan. “Estoy ocupado en que lleguen, pero soy sensato y sé que mi tiempo se está agotando”, insistió.

Tiene claro que si acaban despidiéndole, solo será culpa de que los resultados no están llegando, no será responsabilidad de sus pupilos. “Los jugadores defienden el modelo de juego y les estoy agradecido. Estoy aquí por ellos y si me tengo que ir será porque los resultados no nos dan la razón, no por los jugadores”, sentenció ayer.

Más allá de su situación personal, la de López Garai fue una rueda de prensa preñada de nombres propios. Por ejemplo, se detuvo a hablar de Ramón Miérez y el pequeño roce que el delantero argentino tuvo esta semana con un compañero. Así lo explicó el míster: “Hizo una entrada que no tocaba y qué mejor que una ducha para refrescarse. Tenemos una armonía buena y viaja, pero hay momentos en los que hay que saber cortar. Cuando tu situación no es la que deseas y la colectiva tampoco, estos conatos parecen que tienen más trascendencia. Son cosas del día a día y los roces que hay en todas las familias”.

Otro caso es el de Shashoua, quien sigue fuera del trabajo grupal y tampoco se espera que vaya a estar disponible en las próximas semanas. El técnico explicó que las pruebas que le hicieron al jugador aquí y en Inglaterra dicen que tiene la zona bien curada, “pero siente dolor y le limita por su forma de jugar. Es muy explosivo, gira, arranca y así le cuesta. Tiene que entrenar otras dos o tres semanas pero no nos podemos poner plazos. Después de Ponferrada se notó que no podía casi ni moverse. Se han hecho pertinentes y no evoluciona, él se siente limitado, está poniendo de su parte, pero no puede”, puntualizó

Suso se queda fuera de la convocatoria

Suso Santana, que arrastra una herida superficial en el pie desde el último partido, es la ausencia más significativa que Aritz López Garai ofreció ayer para medirse este sábado con el CD Mirandés en Anduva (17:00 horas).

La convocatoria previa del CD Tenerife está formada por 19 componentes y es la siguiente: Adrián Ortolá, Luis Pérez, Álex Muñoz, Undabarrena, Alberto, Luis Milla, José Naranjo, Borja Lasso, Dani Gómez, Bermejo, Nahuel, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Mazán, Miérez, Moore, Malbašic, Šipcic y Dani Hernández. Entre todos estos, uno se quedará en la grada sin vestirse de corto.