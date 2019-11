Comienza el montaje de la grúa para rescatar al camión siniestrado

Casi dos semanas después de haberse precipitado un camión con casi 3.000 litros de gasoil por el barranco de La Hondura, sobre el paisaje protegido de la Costa de Acentejo, dentro del término municipal de Tacoronte, han comenzado los preparativos para su rescate y la retirada del combustible que transportaba.

El alcalde, José Daniel Díaz, visitó ayer el lugar en el que se está montando una grúa de 600 toneladas y 124 metros de largo, en la calle Camino del Rey, con la que se espera que mañana pueda ser rescatado el vehículo siniestrado el 28 de octubre.

Las previsiones se mantienen en principio tal y como se plantearon en su momento: en primer lugar, mañana sábado, está previsto que se extraigan los 3.000 litros que transportaba y el resto del combustible para, finalmente, poder elevarlo el domingo.

El rescate del camión es la parte más complicada de esta operación. Para ello, hay que subir el vehículo, de cerca de diez toneladas, desde el risco que está situado encima de la playa de La Garañona, en la Costa de Acentejo, un lugar declarado espacio natural protegido.

Las tareas previas comenzaron ayer, cuando se procedió a bajar los barriles en los que se depositará el combustible, que también serán levantados por la misma grúa. El único imprevisto que podría retrasar la operación es la alerta por fuertes vientos que se ha anunciado para los próximos días.

Desde el Ayuntamiento se está haciendo un continuo seguimiento, al que el alcalde ha calificado como “la operación de ingeniería más complicada que se ha llevado a cabo en Canarias”.

De forma paralela, todo el entorno ha sido objeto de diversas medidas relacionadas con el tráfico, como es la retirada de los coches aparcados, establecimiento calles con doble sentido y prohibiciones de circulación en algunos tramos.

Rapidez del dispositivo

La rapidez en la que se ha desarrollado el dispositivo se justifica por el alto valor ecológico e incluso histórico de este enclave. Por esta razón, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, decidieron tomar las riendas ante la demora con la que se llevaba este asunto por parte de la aseguradora de la empresa propietaria del vehículo, y asumir así las labores de rescate, aunque pasarán la factura a los dueños del camión y a la compañía de seguros.

Por fortuna, pese a las altas temperaturas de la semana pasada y comienzos de esta, y la orografía, no se ha producido ningún derrame que amenazara el paraje natural, ni se ha inflamado la carga. No obstante, conviene recordar que desde el primer momento se dispuso un operativo de seguridad para vigilar que ello no ocurriera. Los primeros días estuvo a cargo de Protección Civil de Tacoronte y desde hace una semana es la empresa la encargada de velar por el camión y de que no se vierta el combustible que tiene en su interior.