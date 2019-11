David Hernández: “Nadie ha dicho que el Centro Insular de Natación no se hará”

“Ante algunos ‘malentendidos’ sobre la futura piscina de nuestro municipio, quiero aclarar que la licitación de las obras se llevará la semana que viene y estamos trabajando sobre la gestión del espacio una vez construido”. La aclaración fue hecha en la red social Facebook y confirmada a este periódico por el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Puerto de la Cruz, David Hernández, ante la polémica suscitada con la decisión del Consejo de Gobierno Insular de dejar sobre la mesa la licitación de las obras Centro Insular de Natación, debido a que el expediente no estaba completo, confirman del Cabildo de Tenerife.

“Están cogiendo firmas para que se haga la piscina y ¿quien dijo que no se va a hacer?, se pregunta David Hernández. Subraya que el “paso definitivo” para que pueda licitarse “lo ha dado el actual gobierno (PSOE-ACP) cuando sacó a las personas que estaban viviendo allí y el Cabildo hizo el acta de replanteo, ya que sus anteriores responsables habían acudido en el mes de mayo a coger los terrenos y no se pudo concretar por este motivo. “Fuimos con los Servicios Sociales, la Policía local y una empresa que taponó los vestuarios, y lo logramos“, reiteró el edil, para quien hay sectores que “están buscando polémica donde no la hay”.

Hernández insistió en que “no ha habido ningún cambio” en relación con este proyecto, una cosa es licitar las obras, “que será inminente y que tienen un camino marcado, y otra, la gestión, que se decidirá cuando se construya la instalación”.

El concejal aseguró además, que el grupo de gobierno se encontró con un plan de viabilidad que “ni siquiera el Cabildo tenía, estaba en el Ayuntamiento y se lo hicimos llegar”.

El 13 de diciembre de 2015 la rotura de una tubería ocasionó graves desperfectos en la sala de máquinas de la piscina municipal, produciéndose su inundación. El grupo de gobierno de ese momento (PP-CC), decidió cerrar las instalaciones que, en principio, iban a ser reparadas.

Fue entonces cuando el Cabildo tomó la decisión de convertirla en un Centro Insular de Deportes Acuáticos siendo ésta una oportunidad para contar con unas instalaciones de primer nivel tanto para el disfrute de los habitantes del Norte como para el desarrollo de actividades vinculadas a un turismo deportivo.

Casi 500 personas reclaman su ejecución “cuanto antes”

Desde hace una semana, el futuro Centro Insular de Deportes Acuáticos ha vuelto a ser objeto de polémica en la ciudadanía portuense. Antiguos usuarios y afectados han creado un grupo en Facebook que ya cuenta con 381 integrantes y además, se ha creado una petición en la plataforma virtual change.org para reclamar al Cabildo de Tenerife la ejecución de las obras, incluidas en el Plan Insular de Piscinas y que contaba con presupuesto, para poder iniciarlas “cuanto antes”.

Recuerdan que la piscina “llegó a albergar a cientos de deportistas de diferentes clubes, alguno de ellos incluso participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o Pekín 2008 sin contar a los miles de usuarios que acudían durante todo el año”.

Casi 500 personas (484 según la última visita realizada por este periódico) reiteran su petición para que esta infraestructura “se ejecute cuanto antes y que pueda ser finalmente una realidad”.