El Cádiz de Álvaro Cervera podría sentenciar a Aritz López Garai

El crédito de Aritz López Garai podría agotarse si el equipo blanquiazul no logra un buen resultado el próximo domingo ante el intratable líder de Segunda División: el Cádiz de Álvaro Cervera.

Hasta ahora, el juego desplegado por los blanquiazules había tapado los malos resultados que ha cosechado el equipo en las primeras 15 jornadas, sin embargo la errática dinámica de resultados no parece que tenga solución de continuidad más allá de este fin de semana si los blanquiazules no sacan su duelo adelante ante el cuadro amarillo, que es líder destacado de la categoría con 35 puntos. 11 partidos ganados, dos empates y dos derrotas son los impresionantes números que ha conseguido el club gaditano. Solo el Alcorcón y el Albacete han sido capaces de doblegar a la potente escuadra andaluza. Curiosamente ambos tropiezos se produjeron lejos de la Tacita de Plata. El pasado fin de semana, frente el Rayo Vallecano en la capital del país, el Cádiz empató. La otra igualada que ha cosechado sí que sucedió en su feudo, en este caso ante el Deportivo de La Coruña, el colista de la categoría.

Es decir, en casa solo ha empatado un partido, el resto los ha ganado. En cambio, fuera de casa las cosas se le han complicado un poco más, habiendo cosechado hasta ahora dos derrotas y un empate.

A pesar de esta casi inmaculada trayectoria, Cervera considera que su equipo no es “el mejor equipo de Segunda, pero sí el que más ilusión tiene. Si seguimos con la idea y la ilusión el juego no va a decaer. El espíritu del equipo es bueno. Con los jugadores que tengo no puede haber miedo porque ellos mismos tiran de sus compañeros”.

Con la moral por las nubes, el equipo amarillo se presentará en un Heliodoro que ya ha visto tropezar a su equipo demasiadas veces. El Tenerife no gana en el Heliodoro desde el 25 de agosto y esta circunstancia es otra de las razones que tiene en cuenta la directiva a la hora de sopesar la continuidad de López Garai en el banquillo blanquiazul. Tanta es la desconfianza que tiene el consejo sobre la capacidad del técnico para revertir la mala racha de resultados, que ni siquiera ganando al Cádiz hay esperanzas de que el rumbo se enderece.