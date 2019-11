El producto que se empleará para erradicar las termitas, sin decidir

“Todo es muy lento pero no se puede ir más rápido, aunque en realidad el problema no es que va lento sino que se comenzó tarde”. Así resume la segunda reunión de la comisión técnica creada para actuar contra la termita subterránea Reticulitermes flavipes celebrada ayer una de las personas asistentes. Igual que la que tuvo lugar el mes pasado, se abordaron varios temas pero no se decidió el tipo de producto que se va a utilizar en el tratamiento para la erradicación de la plaga.

Según indica, la decisión final dependerá del informe que realicen los técnicos del Gobierno de Canarias en base a los resultados observados en el trabajo de campo realizado sobre el territorio, dado que de esa manera se podrá comprobar “claramente cuál es el termicida que está funcionando y cuál no”. Los técnicos llevaron a cabo varias visitas a viviendas y áreas afectadas en Tacoronte, al ser el primer municipio en el que se descubrió la presencia de esta especie invasora hace al menos una década, tanto en suelo urbano como rústico y en viviendas diseminadas por el territorio. A principios de este año se detectó en el municipio de La Laguna.

En la reunión también estuvieron presentes los técnicos de la empresa pública Tragsa a la que el Cabildo de Tenerife le encomendó recientemente la puesta en marcha del plan de actuación de medidas urgentes y estrategia de gestión, control y erradicación de la plaga en la Isla. Dicho encargo tiene un presupuesto total de 997.954 euros y un plazo máximo de un año a partir de la aprobación del documento, que se llevó ayer.

Tragsa colocará 4.000 cebos con el producto que finalmente se elija para frenar la plaga. Aunque todavía no se sabe el biocida concreto que se utilizará (hexaflumurón, diflubenzurón o el uso combinado de ambos) “Tragsa sabe muy bien por dónde deben ir los tiros, qué es lo que tiene que hacer, qué producto funciona y cual no y quienes han enfrentado el problema con gran rigor”, añade la misma fuente.

No obstante, al ser una empresa pública tiene que convocar a su vez un concurso para elegir proveedores que suministren el biocida, aunque no se descarta “alguna actuación puntual o contrato menor para ir agilizando la gestión”, puntualiza.

Otras cuestiones sin embargo, que aseguran que no están todavía claras, como la conformidad del Ministerio de Agricultura para poder utilizar los productos en zonas áridas.

Este mes comienza la fase alada de esta especie, una de las más preocupantes debido a que estos insectos llegan a volar entre 150 y 400 metros desde el lugar de que parten. Contrariamente a lo que se pensaba, el vuelo se produce durante el día y por eso resulta difícil atacarlo.

Debido a que en el anterior encuentro se decidió mejorar la comunicación con la ciudadanía, mañana la consejera insular de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Isabel García, junto a técnicos de su área y de la empresa Tragsa celebrarán una reunión informativa sobre las gestiones realizadas para el control y erradicación de la plaga. El Ayuntamiento ya hizo pública la convocatoria a través de la red social Facebook y además invita a todas las personas interesadas, sean o no afectados a que acudan a la misma.

El Cabildo y Tragsa explicarán a los vecinos el modus operandi

Mañana a las 17.30 horas, en la Sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura de Tacoronte, la consejera insular de Sostenibilidad y Medio Ambiente y técnicos responsables de la empresa Tragsa explicarán a las personas interesadas las gestiones realizadas para el control y erradicación de la plaga en Tenerif

Certifican la efectividad del ozono para eliminar la plaga invasora

EFE

El Ayuntamiento de Tacoronte informó que el biólogo de la Universidad de La Laguna David Hernández ha certificado que el ozono es eficaz para eliminar este insecto, tal y como se ha demostrado después de una serie de experimentos. No obstante, matiza que para obtener un éxito absoluto es preciso contar con mejor maquinaria que la utilizada hasta ahora.

Explica el Ayuntamiento de Tacoronte que en la última prueba llevada a cabo la semana pasada se consiguió casi un cien por cien de efectividad, pero también se comprobó que esa técnica da mejores resultados en troncos secos que en verdes. La importancia de este método y el interés que ha puesto el Ayuntamiento de Tacoronte en el mismo es que podrá utilizarse para eliminar este insecto de los muebles o enseres infectados. El biólogo realizará ahora un informe a la Corporación local en el que reflejará sus conclusiones.

En la última prueba se comprobó que varios individuos sobrevivían mientras que en otros la muerte era casi instantánea, por lo que ahora se intentará aumentar la cantidad de ozono empleada y mejorar las condiciones de la cámara donde se realiza el experimento.

En el experimento finalizado la pasada semana se mejoraron las condiciones del anterior realizado en Valle de Guerra, en La Laguna, dado que en ese momento sólo pudieron utilizarse equipos portátiles.