López Garai se marcha de la Isla entre lágrimas

Aritz López Garai, exentrenador del CD Tenerife, no pudo contener el llanto hoy, en su despedida de la Isla, llevada a cabo en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López.

El preparador vasco reconoció que los resultados no han acompañado, haciendo hincapié en el cariño recibido desde la entidad: “Los resultados me han traído aquí, es una obviedad. Pero el cariño que he sentido aquí como entrenador y jugador no lo he encontrado nunca en ningún sitio. La gente me daba las gracias sin darle alegrías, me llena de orgullo. Siento que estoy en deuda”.

Además, quiso dar las gracias a sus jugadores: “Agradezco el esfuerzo de todos ellos. Ha sido un orgullo y un placer entrenar al ‘Tete’. Ha sido poco tiempo pero me ha dejado marcado y lo voy a llevar siempre en el corazón”.

Garai no quiso entrar a valorar si esta decisión era “acertada o no” porque es algo que deben “decir otras personas”, pero dejó claro que había trabajado al máximo: “Me he vaciado aquí, he dejado un poco de lado a mi mujer y mi hijo este tiempo y les pido perdón. No me arrepiento porque esto es lo que amo, espero que la decisión, de corazón, le dé la razón al club”.