Cómo ordenar la nevera y ahorrar dinero en el supermercado

Ordenar la nevera y mantenerla organizada marcará la diferencia si quieres ahorrar dinero en cada compra. Conservarás tus alimentos en buen estado por más tiempo, prolongando su vida útil, y reducirás el desperdicio de comida. También, gracias a esa organización te será más fácil encontrar qué productos tienes en casa y cuáles están próximos a caducar, lo que te ayudará a no comprarlos dos veces.

Por otro lado, ordenar la nevera la ayudará a cumplir mejor su función, puesto que la temperatura se repartirá más uniformemente manteniendo los alimentos en mejores condiciones.

1. Qué alimentos guardar en la puerta al ordenar la nevera

Es la zona menos fría de la nevera. Coloca los huevos, las salsas, las mermeladas, las conservas y las bebidas abiertas. No tendrás problemas por los cambios de temperatura al abrirla o cerrarla.

2. Qué guardar en los cajones

En los cajones almacena las frutas y las verduras frescas, siempre fuera de sus envases. Las hierbas y las especias guárdalas en papel de cocina humedecido y a su vez dentro de una bolsa de plástico. Se conservarán más frescas por varios días. No tires la bolsa y reutilízala.

3. Qué alimentos colocar en la bandeja superior

En los estantes superiores ubica los alimentos que necesiten menos frío, como los lácteos (leche, yogur, queso, mantequilla, etc.) y los recipientes con sobras de comidas anteriores o con comida preparada en tus sesiones de ‘batch cooking’.

4. Qué poner en la parte inferior

Para ordenar la nevera de manera correcta, es fundamental colocar aquí la carne, el pescado, el fiambre y los embutidos. Siempre en un recipiente con tapa para evitar que los líquidos se derramen y prevenir la contaminación cruzada. Es la zona más fría del frigorífico.

5. Qué poner en el congelador

Introduce los alimentos dentro de una bolsa de plástico transparente o mejor dentro de un tupper. Etiquétalos con su nombre, el número de raciones y la fecha de congelado. Mantenlo limpio y bien cerrado para evitar la escarcha. Si optas por las bolsas de plástico, reutilízalas.

6. Y además…

** Ojo, la mayonesa, si es casera va en el estante inferior, el más frío y tírala pasadas 24 horas. Si es de bote, mejor en el estante superior.

** La temperatura ideal para la nevera es entre los 3º y los 5º centígrados. El congelador debe estar a -18º.

** Procura abrir las puertas lo mínimo posible para evitar que se pierda frío de la nevera.

** No metas la comida aún caliente en la nevera. Espera a que tome temperatura ambiente. Introducirla caliente provocará un sobreesfuerzo del electrodoméstico y puede echar a perder alimentos que necesiten temperaturas bajas.

** No sobrecargues los estantes y trata de que los alimentos no se toquen entre sí o las paredes. Si el aire frío no circula entre los productos no se van a enfriar correctamente.

** Ordenar la nevera y el congelador implica colocar delante los alimentos que vayan a caducar antes. Esto lo notarás mucho en la cuenta del supermercado.

** Utiliza siempre que puedas recipientes de vidrio. El vidrio evita que se altere el sabor de los alimentos y se conservan mucho mejor.

Recuerda que estos consejos forman parte de una serie para mejorar los hábitos alimentarios que impulsan DIARIO DE AVISOS y supermercados Lidl en Canarias.

* María Alcázar García es nutricionista y coach nutricional

