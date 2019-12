Airam Puerta: “Por encima de todo tengo que velar por la vida de los vecinos de Santa Lucía”

Airam Puerta, alcalde de Güímar, firmó hoy el decreto de desalojo de una veintena de viviendas afectadas por riesgo de desprendimientos en Santa Lucía-Los Barrancos, el barrio costero de Agache que ya ha sufrido varios episodios de derrumbes y por donde transita la carretera auxiliar de la TF-1.

El alcalde, acompañado por representantes del colectivo vecinal, se reunió esta mañana en la Subdelegación del Gobierno con la directora provincial de Costas, Teresa Sánchez y con el director insular de Carreteras, Tomás García, a quienes les sacó el compromiso para realizar unas obras de emergencia, que “sean fácilmente desmontables”, tanto en el talud como en la vía TF-616, carretera propiedad del Cabildo que asumiría la financiación, retomando el compromiso asumido por Carlos Alonso en octubre de 2017, cuando se produjo el último gran desprendimiento, que nunca se llevó a la práctica, como recuerda la exalcaldesa Luisa Castro, quien el 15 de mayo, días antes de las elecciones, registró el proyecto que encargó a la empresa Wara para asegurar el talud, que bien pudiera ejecutarse ahora.

Airam Puerta insistió en que la medida de desalojo la toma porque “por encima de todo tengo que velar por la vida de los habitantes de Güímar”, atendiendo al riesgo inminente de desprendimientos del que habla el informe de los técnicos municipales – “mucho más fuerte que el que ocasionó, por ejemplo, el desalojo de Bajo la Cuesta, en Candelaria”, señaló el alcalde- añadiendo que firmó el decreto ayer mismo “ante el episodio de lluvias con virulencia que viene”.

La veintena de viviendas a desalojar se encuentran en el interior de una gran cueva, donde se produje el gran derrumbe de julio de 2011 y aquellas que están anexas a la carretera en dirección norte y que se vieron afectadas en el desprendimiento de 2017.

El decreto de desalojo será entregado mañana por la mañana a los vecinos afectados que tendrán tres días para recoger pertenencias y abandonar sus viviendas, mientras unas trabajadora social recogerá los datos de los vecinos desalojados para saber si tienen derecho -demostrando que es su única vivienda- para ser realojados por el Ayuntamiento mientras duren las obras que todavía no tienen ni fecha de inicio ni mucho menos de finalización. “Se que habrá muchas familias que se van a sentir vulnerables e impotentes, pero lo primero es la seguridad”, insistió Puerta.

Luisa Castro y Rafael de Armas

La ex alcaldesa Carmen Luisa Castro, insiste que “hubiera ejecutado la obra sin esperar a Costas ni a nadie, las administraciones supramunicipales son lentas y siempre te están toreando. Ahora se desalojan las casas, pero no la vía, por donde pasamos todos, como le recordé al alcalde”, añadiendo que “yo no hubiera desalojado sin antes estar firmado el proyecto”, añadiendo que “no se pueden excusar en las lluvias que vienen, es una decisión política”, relatando que a pesar de lo que han dicho algunos, la mayoría de los vecinos “están cabreados cuando se enteraron de la noticia”.

Precisamente uno de esos vecinos, el vicepresidente de la asociación vecinal, Rafael de Armas, se mostró esperanzado de que esta vez las obras vayan en serio, y así entiende que se produzca el desalojo parcial, con un realojo que según él puede afectar a “unas diez familias”. “Dentro de lo malo es muy bueno, a pesar de las mentirijillas políticas , este desalojo es obligatorio para ejecutar las obras de emergencia”, dijo el vicepresidente del colectivo vecinal.