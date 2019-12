Corviniano Clavijo vendió en verano a Pelayo sus acciones del CD Tenerife

Corviniano Clavijo, accionista minoritario que aspira a presidir el CD Tenerife, se vio obligado a vender durante el pasado verano su paquete de acciones, aproximadamente unas 800, a Juan Pelayo, propietario de Egatesa, segundo máximo accionista del club blanquiazul y firme apoyo del presidente Miguel Concepción.

Muy poco antes de que el exconsejero del club recibiera el apoyo del empresario madrileño José Miguel Garrido para comprar acciones y convertirse en opositor de Miguel Concepción, la empresa Clavijo y Otazo SL, vinculada a Corviniano Clavijo, tuvo supuestamente que desprenderse del paquete accionarial que lo situaba en el cuarto escalón de accionistas destacados de la entidad (los accionistas mayoritarios tienen paquetes de acciones con más de 5.000 títulos).

De esta manera, las acciones de Clavijo reforzaron la posición de Juan Pelayo, quien en la próxima Junta General de Accionistas del CD Tenerife apoyará a Miguel Concepción, a quien hace oposición el propio Clavijo gracias a los títulos que tiene sindicados por José Miguel Garrido, quien se convirtió en el cuarto accionista mayoritario, tras comprar en una subasta 5.360 acciones, a través de la empresa Only One Way. Estos títulos en su momento pertenecieron a la empresa de Pedro Suárez, Gomasper.

Con esas acciones, más las que se han sumado a la plataforma Tinerfeñistas, Corviniano Clavijo pretende, en la próxima reunión de accionistas de la entidad, prevista para el 26 de diciembre, que se vote una renovación del órgano rector de la entidad blanquiazul.

Tras esta venta, Clavijo figura como un accionista minoritario dentro de la entidad, pues posee alrededor de 30 títulos, cifra que él mismo no quiso desvelar en una reciente entrevista concedida a la Cadena Cope de Tenerife. En la misma, se le preguntó por el número de títulos propios y optó por no desvelar la cantidad, que ahora descubre DIARIO DE AVISOS.

De esta manera, resulta paradójico que Corviniano haga oposición al presidente, que cuenta con el apoyo de quien le compró sus acciones y, además, que aspire a dirigir la SAD con un paquete de acciones escaso.