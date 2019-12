“El amor al Tenerife se demuestra ahora, rascándonos el bolsillo”

José Miguel Garrido prepara ya, junto a Corviniano Clavijo y el resto de componentes de la plataforma Tinerfeñistas, la Junta General de Accionistas del 26 o 27 de diciembre, momento en el que este grupo opositor a Miguel Concepción hará su puesta de largo ante los accionistas blanquiazules.

-Llega la esperada Junta General de Accionistas y se intuye que estará animada. ¿En qué estado cree que llega el club a la cita anual de sus accionistas?

“La situación es preocupante, tanto en lo social, como en lo deportivo. Pero para mí lo más grave es lo social, pues no hay unión entre los accionistas, la plantilla, la directiva y los medios de comuniación. Existe una ruptura social, que empezó hace bastante tiempo y es una situación muy grave. No se puede dirigir una SAD en contra de la masa social. Eso es inviable. De lo deportivo no voy a hacer comentarios porque todos sabemos lo que hay, pero creo que estamos en manos de buenos profesionales a los que hay que dejar trabajar. Ellos son los que nos tienen que sacar de esta situación y ellos son los primeros que se perjudican por estar en esta situación. Sus carreras están en juego y debemos darle el máximo apoyo posible. En la parcela de los números, el Tenerife es un club endeudado, altamente endeudado. En caso de descender, el club entraría en quiebra técnica”.

¿Qué medidas aporta Tinerfeñistas para solucionar esos problemas?

“Tenemos una oportunidad excelente para, entre todos, poner nuestro granito de arena y salvar la categoría. La Junta del 26 es una ocasión inmejorable para que desde el propio club se tome la iniciativa de unir a la masa social mediante la convocatoria de unas elecciones. Así se presentarían todos aquellos proyectos que lo deseen. Habría proyectos ilusionantes y luego cada accionista que vote lo que estime oportuno. Incluso estaría bien que la actual directiva presentase un proyecto de regeneración”.

Habla, lo primero, de salvar al equipo en la parcela deportiva. En la mente de todos está apuntalar al equipo en la ventana de fichajes de enero, pero el tope de salarial del club está casi al límite. ¿Qué propone hacer?

“Me gustaría que el presidente nos reuniese y que cada accionista de referencia pusiese 300 o 400 mil euros para inyectar los recursos necesarios para que este equipo intente salvar la categoría. Así la masa social vería que los accionistas están totalmente involucrados en la pelea por lograr la permanencia. Eso es lo que hay que hacer ahora. Hay mil fórmulas para llevar a cabo esta idea, como una esponsorización, pero todas tienen que estar lideradas por la actual directiva. Igual que el jeque pone cinco millones o Abanca dos, pues nosotros debemos dar un paso adelante y poner cada uno lo que tengamos que poner para dotar de medios a la dirección deportiva. Estamos en descenso y sé lo que es esto. Yo he salvado la categoría acabando la primera vuelta con 18 puntos. Es muy difícil de lograr. El año pasado acabamos con 22 puntos la primera vuelta y ya sabemos lo que nos costó salvar la categoría. El movimiento hay que hacerlo ahora, porque la gestión económica que ha llevado la directiva actual no va a permitir reforzarnos como se debiera, ya que no tenemos los recursos económicos necesarios. No tenemos la misma capacidad del Almería o del Deportivo de La Coruña, pero si nos unimos y ponemos dinero, estaremos en condiciones. Ahora se demuestra el amor al Tenerife, rascándonos el bolsillo”.

-¿Usted sería el primero en poner ese dinero?

“Cien por cien. El Tenerife necesita apoyo ahora. Ahora es más importante apoyar la parte deportiva que estar comprando acciones. Luego ya nos pelearemos en las elecciones. Ya luego habrá tiempo de presentar proyectos y de votar, pero ahora hay que hacer ver a la masa social de que estamos preocupados por salvar al equipo. Esta medida uniría mucho a la masa social, que luego iría a votar con el equipo salvado. Ahora ponemos en segundo lugar quién es el presidente y todo lo demás. Ahora lo primero es salvar al equipo y para eso hay que poner todos los medios posibles”.

-¿Qué opinión le merece que Corviniano Clavijo, quien lidera la plataforma ‘Tinerfeñistas’, le vendiese en agosto su paquete de acciones a Juan Pelayo, quien apoya a Miguel Concepción?

“Corviniano ya dijo que él no tenía ninguna acción, o que tenía un paquete testimonial. El club saca la noticia por el nivel de desesperación que tiene, pero recordemos que eso fue un acuerdo privado entre dos partes. Por lo que a mí me consta, la relación entre el señor Corviniano y el señor Pelayo es excelente, ya que les oigo hablar por teléfono todos los días. Ellos tenían un acuerdo privado desde hace muchísimo tiempo, una de las partes decidió ejecutarlo en verano y de eso yo estaba al corriente. Pero es que Corviniano ya dijo, en septiembre o en octubre, que él no tenía acciones. Este tema no se puede plantear como una pelea entre los máximos accionistas, ya que los intereses son los mismos. Ellos confían todavía en la gestión del señor Concepción y nosotros no, pero salvo eso, no hay una confrontación. Y por lo que me cuenta Corviniano, su relación con Amid, también es buena”.

-¿Con cuántos títulos intuye que llegará ‘Tinerfeñistas’ a la Junta?

“No lo sé, porque desconozco el número que tenemos delegadas, pero esa Junta del 27 será nuestro suelo, desde la que iniciamos nuestro camino. Ya hemos logrado poner dos puntos en el orden del día. En caso de que no se aprueben, el que pierde es el tinerfeñismo. Nosotros ya, con las 11.000 acciones que tenemos, podemos defender los derechos de los minoritarios. Ese era nuestro verdadero objetivo”.