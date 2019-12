El Cabildo de Tenerife aprueba un presupuesto “social” y “equilibrado” para 2020

El Cabildo de Tenerife contará en el 2020 con un presupuesto de 861’3 millones, lo que supone una reducción del 2’62% respecto al anterior mandato. La Corporación ha aprobado dicho presupuesto este mediodía con los votos a favor de los dos grupos presentes en el Gobierno insular; el Partido Socialista y Ciudadanos, además del apoyo externo de Sí Podemos.

El presidente de la Corporación, Pedro Martín, ha afirmado que este presupuesto “es eminentemente social y muy pensado para ayudar a los colectivos en peor situación”. Además, ha asegurado que se ha llevado a cabo una larga negociación con Sí Podemos en torno a “políticas medioambientales, trabajo social, desarrollo sostenible y políticas de empleo” y ha agradecido al grupo que haya permitido sacar adelante a Ciudadanos y el Partido Socialista esta moción.

La consejera insular de Hacienda, Berta Pérez, ha expresado que este presupuesto se presenta “equilibrado” y que tiene como ejes principales la apuesta por la acción social, las políticas de empleo, el transporte público, la lucha contra el cambio climático, la modernización de la Administración y el apoyo y asistencia a los municipios.

La disminución del presupuesto causada por la reducción de los fondos percibidos por el Fdcan hacía partir al equipo de Gobierno de una situación “no deseada”, según reconoció el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga. No obstante, Arriaga insistió en que pese a dicha disminución, este presupuesto “sí tiene garantías de ejecución, no está inflado y no habrá que hacer devoluciones a final del año 2020”.

La consejera de Sí Podemos Canarias, María José Belda, ha expresado también su satisfacción de poder consolidar el presupuesto de un Gobierno “que apoyan desde la moción de censura” y ha celebrado la aprobación de las nueve enmiendas que su grupo ha presentado.