El sepelio de Julio Santaella unió a todo el tinerfeñismo

En el día de ayer el expresidente y exjugador del CD Tenerife, Julio Santaella Colo, recibió cristiana sepultura ante una gran cantidad de público que se congregó en el cementerio de Santa Lastenia. El féretro de Santaella fue cubierto por la bandera del CD Tenerife, que fue ofrecida por el presidente de la entidad Miguel Concepción a la familia tal como recoge el Manual de Protocolo del representativo. En el velatorio estuvo presente el consejo de administración al completo con Concepción al frente. El CD Tenerife se puso a entera disposición de la familia, que tiene previsto acudir el próximo sábado al Heliodoro Rodríguez López donde se guardará un minuto de silencio antes del partido con el Albacete.

Los jugadores blanquiazules portarán luto en señal de duelo por el fallecimiento de Julio Santaella Colo, que en 2015 recibió la insignia de oro y brillantes del CD Tenerife en un solemne acto desarrollado en el Real Casino de Tenerife.

Vuelta a los entrenamientos

La primera plantilla del CD Tenerife se reincorpora hoy, 10.30 horas en El Mundialito, a los entrenamientos después de una semana de descanso, para comenzar a preparar el partido del próximo sábado, a partir de las 17.30 horas, ante el Albacete Balompié en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo de Rubén Baraja, que finalizó la primera vuelta del campeonato en puestos de descenso, está pendiente del estado físico de varios de los jugadores que llegaron al parón navideño con distintas lesiones: Nahuel Leiva, Ramón Miérez, Samuel Shashoua e Iker Undabarrena.

Por el contrario, no estará disponible en los próximos meses el sevillano Borja Lasso, quien fue operado de una rotura de peroné tras lesionarse en el choque ante el Alcorcón. El cuerpo técnico ha planificado de domingo al viernes una sesión por la mañana, salvo el día uno de enero, cuando el entrenamiento se retrasará una hora y media y comenzará a las doce del mediodía. Además, mañana lunes está previsto también un entrenamiento por la tarde. Un representativo que ya comienza con déficit la segunda vuelta tras una primera muy floja y que lo tiene abocado en las posiciones de descenso. Los números no dejan lugar a la duda de la nefasta trayectoria de los blanquiazules con cuatro jornadas consecutivas sin ganar, y no suma los tres puntos en el recinto de la calle San Sebastián desde la primera jornada cuando se impuso al Numancia (3-2), de resto cinco empates y cuatro derrotas. Números de descenso. Y lo que es peor con un calendario aterrador a comienzo de año con visita al aspirante Huesca, recibe a otro de los favoritos al ascenso, el Girona, y llega el derbi regional frente a la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. El primer mes de año se cierra con el choque en el Heliodoro Rodríguez López ante el Sporting de Gijón del exblanquiazul Miroslav Djukic. Un partido a cara de perro porque los asturianos no andan lejos de la zona de zozobra. El CD Tenerife no está para más concesiones y tiene que hacer del Heliodoro un fortín.