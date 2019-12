La comarca no tiene suficientes sitios para los perros sin dueño

La denuncia ante la Policía Local de un perro abandonado que fue imposible acoger en el único refugio que hay en el Puerto de la Cruz debido a que se encuentra desbordado, ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de un albergue comarcal y de dotar con más medios y recursos a las asociaciones y protectoras que se encargan del cuidado y la acogida de animales sin dueño.

Fue el domingo cuando un particular se encontró en el Camino de la Costa a un can de tamaño mediano, color negro y patas marrones, que llevaba un collar, y transitaba de un lugar para otro “como perdido”.

Tras contactar telefónicamente con la Policía Local, los agentes le dijeron que tenía que llevar al animal al refugio, situado en la Carretera del Este, para ver si podían identificar a su dueño a través del lector del chip pero que no era posible alojarlo allí por falta de espacio.

Una vez allí descubren que el can no tiene chip y su responsable le confirma que no lo podía acoger por el motivo indicado.

Ante esta negativa, el hombre llamó a una amiga que había adoptado a un perro con el fin de que lo pudiera orientar sobre qué hacer y ésta les sugirió que volviera a llamar a la Policía Local. Sin embargo, la respuesta, fue la misma: que tampoco podían hacer nada y le sugirieron que intentara quedarse temporalmente con él (hasta el día siguiente) para ver si finalmente encontraban una solución.

Debido a que le era imposible quedarse con el animal y se veía obligado a dejarlo otra vez suelto, el denunciante se presentó horas después en dependencias policiales para interponer una denuncia que fue dada a conocer en Facebook a través del grupo #chapuzadasxperience.

Asegura en su escrito que los policías intentaron localizar sin éxito al concejal de Bienestar Animal, Alberto Castilla. Sin embargo, éste afirma a DIARIO DE AVISOS que una tercera persona amiga de la pareja habló con él en aras de hallar una solución junto con la responsable del refugio, pero fue imposible porque está masificado.

El edil confirma que la situación del Puerto de la Cruz en lo que a animales abandonados se refiere “es muy complicada” dado que la Policía Local tampoco cuenta “ni contaba antes” con los medios necesarios (número de policías insuficientes, falta un lector de chip, jaulas para recogida, un cuarto habilitado para dejar animales en emergencia y un vehículo para transportarlos) para poder cumplir lo que la actual ordenanza de animales establece, aunque deberá ser modificada para adaptarse a las necesidades reales que tiene la ciudad.

Según Castilla, el municipio “no es el único del Norte que padece esta situación” y ha llevado a las tres concejalías del Valle además de Santa Úrsula y San Juan de la Rambla a reunirse para encontrar soluciones.

Los ediles de Bienestar Animal de los cinco municipios se han sentado en tres ocasiones para poner sobre la mesa la coyuntura de cada uno de ellos que supera “con creces” las posibilidades que los refugios asociados a los ayuntamientos pueden soportar.

En la búsqueda de soluciones para normalizar la situación en la comarca, han tomado la decisión de solicitar al Cabildo de Tenerife la creación de un albergue comarcal, un proyecto que no es nuevo ya que incluso se contemplaba su ubicación en la Villa de La Orotava. En este sentido, Castilla adelanta que el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Javier Parrilla, los recibirá para hablar de lo que todos consideran “una necesidad imperante”.