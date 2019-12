Madrid, capital mundial contra el Cambio Climático con la Cumbre del Clima

Por Laura Afonso (enviada especial de DIARIO DE AVISOS)

Si Madrid es desde horas tempranas una ciudad bulliciosa, desde hace unos días se respira un ambiente diferente. La capital, sede de la Cumbre del Clima de la ONU, se prepara para recibir a sus 25 mil asistentes desde hace días, lo que ha hecho que los hoteles hayan colgado prácticamente el cartel de completo. La COP25 arranca hoy, con un objetivo tan claro como complicado: que los países presenten sus compromisos y lograr un acuerdo en el que se establezcan obligaciones para todas las naciones para combatir el cambio climático. Participan en este evento unos 50 jefes de Estado o de Gobierno con una notable ausencia: la del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya se ha desmarcado del Acuerdo de París.

La inauguración oficial de la Cumbre del Clima dará comienzo a las diez de la mañana. Está previsto que el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, intervenga en la ceremonia. No así, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la situación en el país americano. Hay que recordar que inicialmente esta cumbre se iba a celebrar en Chile, aunque las revueltas sociales hicieron que finalmente se variara su ubicación, no así su presidencia que la sigue ostentando el país andino, en la persona de su ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. También acudirá a la apertura la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que será su primer acto oficial tras su tomo de posesión, ayer. Ya por la tarde, Felipe VI ofrecerá una recepción en el Palacio Real a unas 50 autoridades, entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otros representantes de organizaciones internacionales presentes en este acontecimiento.

La organización de un evento como este suele tomar un año de tiempo, y Madrid se ha esforzado por hacerlo en menos de un mes. Es, sin duda, una oportunidad única para la capital española, y el país en su conjunto, de posicionarse entre las naciones que sí actúan contra las consecuencias dramáticas del cambio climático.

Se estima que generará un impacto de 148 millones de euros en Madrid e ingresos de 200 millones a la Comunidad Autónoma anfitriona.

La joven activista sueca de 16 años Greta Thunberg es una de las personalidades cuya presencia en Madrid está despertando mayor expectación. Desde que se anunció el cambio de ubicación de la COP25 a la capital de España, Thunberg partió en un catamarán desde Virginia, en Estados Unidos, y se espera que toque tierra este martes.

Muy activa en las redes sociales, la joven ha ido narrando su travesía por el Atlántico, y en uno de sus últimos post en Instagram decía: “¡Aceleramos hacia Europa! El tiempo estimado de llegada ahora mismo es la mañana del martes. Llegaremos al muelle de Alcántara, Lisboa. ¡Estamos deseando veros allí!”. Se espera que Thunberg intervenga ante el pleno de los líderes mundiales y se dirija a los representantes de delegaciones de cerca de 200 países. Y no se descarta que asista a la gran manifestación del 6 de diciembre.

