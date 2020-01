Baraja: “Ha sido emocionante verlos competir hasta el final”

C. González / efe

Rubén Baraja, entrenador del CD Tenerife, valoró que su equipo resistiera durante más de una hora ante la UD Las Palmas y lograra un punto en el Estadio de Gran Canaria (0-0) que, a su juicio, les “refuerza como equipo” de cara al futuro.

El técnico vallisoletano lamentó que una “acción puntual” condicionara el partido, que a partir de la expulsión de Carlos Ruiz en el minuto 21 fue “diferente”, pero subrayó que incluso con un futbolista menos, su equipo tuvo ocasiones para llevarse la victoria, mientras que la Unión Deportiva apenas las generó, porque les hicieron difícil “entrar por dentro” y los centros laterales los defendieron “muy bien”.

“Tuvimos un buen inicio, con ocasiones de Dani Gómez para ponernos por delante, y a partir de la expulsión nos tocó defender. Hemos interpretado muy bien el partido, por la dificultad que tenía. El equipo ha estado muy junto, ha hecho un gran esfuerzo”, destacó en la rueda de prensa posterior al choque.

Baraja resaltó que sus jugadores defendieron “como leones” y fueron “bastante solventes”, pues lo dejaron todo en el campo, demostrando “intensidad, fortaleza mental y carácter”, y que fue “emocionante verlos competir hasta el final”, por lo que el punto, a su juicio, tiene “un gran valor”.

El técnico pucelano también agradeció a los aficionados blanquiazules que se dieron cita en el Estadio de Gran Canaria. “Nos han empujado cuando más nos presionaba Las Palmas, y tienen que estar orgullosos de cómo se han esforzado los jugadores para conseguir este punto”, añadió.

Baraja recordó que el Tenerife sigue en una “situación muy complicada, abajo, cerca del descenso” en LaLiga SmartBank, pero valora que su equipo se haya repuesto de derrotas dolorosas como en Coruña o Huesca, pues ha ido “creciendo en solidaridad” y “cree” en el trabajo que está llevando a cabo.

El entrenador del Tenerife consideró que en el cómputo global tuvieron “más ocasiones, incluso con diez”, y que mostraron “un buen tono físico” pese a estar tantos minutos con un jugador menos, y ahora deben “recargar las baterías” para afrontar una semana exigente, en Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao y en Liga ante el Sporting de Gijón.

Pepe Mel, decepcionado

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, lamentó el error de “concepto” de su equipo por no aprovechar la superioridad numérica ante el CD Tenerife, y se quejó de que debieron “dar más” ante un rival que sí lo hizo, y se llevó un empate sin goles del Estadio de Gran Canaria.

“Ha sido bastante decepcionante, sobre todo por nuestra gente, que merecía un esfuerzo diferente y otro espectáculo por nuestra parte. No le hemos dado velocidad al balón ni hemos disparado desde fuera del área para obligarles a salir, ha sido todo muy previsible”, manifestó en sala de prensa.

Mel considera que la velocidad de balón es hoy en día “fundamental en el fútbol”, y sus jugadores pecaron de realizar “demasiadas conducciones” y transportar el balón de forma muy lenta, lo que impidió que pudieran descolocar a su rival, en inferioridad desde el minuto 21 por la expulsión de Carlos Ruiz.

“Si el balón van tan lento, es que el rival ni suda”, añadió.

Mel también se quejó de que en los últimos veinte minutos les pudo la “ansiedad”.

“Ha sido un partido plano, me voy con la sensación de que no hemos puesto en el campo todo lo necesario para tener dos puntos más, y el Tenerife sí, porque ellos han dado un plus y nosotros no”, concluyó.