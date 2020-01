Nico Richotti denuncia las pésimas condiciones en las que viajó su perro: “Salió muerto de miedo”

Uno de los mayores pesares para las personas con mascotas son los viajes en avión. ¿Cuál será la temperatura de la bodega?; ¿son seguros los transportines?; ¿mi perro/gato resistirá encerrado tantas horas de vuelo?. Estas son algunas de las preguntas que impiden a muchos volar con sus mejores amigos.

Un mal trago que, precisamente, ha vivido en primera persona el excapitán del Iberostar Tenerife, Nico Richotti, quien este miércoles ha denunciado a través de su cuenta en Twitter las pésimas condiciones en que viajó su mascota Byron. “Mi perro viajó con Air Europa hace dos días”, comienza a relatar el jugador argentino, quien asegura que el can salió por la cinta de equipaje normal “muerto de miedo”.

Asimismo, muestra junto a la publicación una imagen del transportín roto por un lateral. “¿De qué forma trataron a Byron para reventar su transportín así en su primer viaje?”, denuncia Richotti.

A día de hoy, llamo y me insisten en q bajo ningún concepto salen como equipaje normal y q tienen mucho cuidado con ello. Ya pueden ver cuanto “cuidado”. No viajen con sus mascotas en @aireuropa. Y gracias a los pasajeros q me ayudaron ante semejante panorama.

— Nicolás Richotti (@nico_rchtt) January 8, 2020