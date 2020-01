Yanely Hernández: la buscadora de sonrisas

Por Yanely Hernández

Me encuentro en un momento muy bonito porque después de 17 años, En Otra Clave sigue siendo uno de los programas más longevos del país y el de máxima audiencia en Canarias. Continuamos liderando cada domingo y solemos triplicar la media de la cadena con un equipo que funciona como la seda y donde mantenemos intacto el cariño y las ganas. El público nos sigue acompañando, así que ahora mismo no me aporta sino alegrías.

Se suma, además, que vuelvo a formar parte de la familia de Plató del Atlántico. Estoy en el programa Ríete Tú, que presento junto a Raúl García y que vuelve a emitirse, tras las fiestas, este miércoles a las 23.10. Se trata de un late night con colaboradores de la talla de Juan Antonio Cabrera, Fran Baraja, Edelisa Gómez y Piedra Pómez. Les acompañamos todos los miércoles con muchas ganas de hacerles sonreír antes de irse a la cama o ya incluso dentro de ella, con este formato que es un poco golfo debido a que, al emitirse tan tarde, nos permite hacer un humor más atrevido. Cada semana contamos con canarios que están triunfando y también con estrellas del panorama nacional, así que es un programa muy divertido y ameno que no deja de darme gratas sorpresas.

Bolerock, que es el espectáculo que yo produzco, forma parte también de Ríete Tú. Es una banda compuesta por cinco músicos, y en la que participan talentos como Mingo Ruano, Patricia Muñoz o Cristina Ramos. Esta última se está comiendo el mundo y ha decidido quedarse con nosotros para hacer las actuaciones que salgan. Es muy bonito porque cada programa de Ríete tú lo cerramos con un tema nuestro. Además, el próximo 2 de febrero iremos a Tías, en Lanzarote, y estamos en pleno auge de contrataciones.

Todo esto lo combino con mis actuaciones individuales y con el teatro. Un ejemplo es La Maleta, una coproducción propia con la compañía tinerfeña Teatro KDO, que también sigue en gira. Es una propuesta de 14 personas que cuenta con un texto de los hermanos Bazo basado en el poema de Pedro Lezcano, además de música en directo y acróbatas. La escenografía, que es espectacular, es del artista Julio Neto.

Así que estoy en un momento de no parar y, para ponerlo todavía más fácil, los Reyes Magos me han traído mi página web, que próximamente estará en funcionamiento y será todavía más fácil contactarme y continuar disfrutando. Ahora toca seguir dando que hablar, tanto en la televisión, como en los teatros y donde dios quiera llevarme.