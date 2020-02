“Al final, el fútbol no se acaba en el Tenerife”

Es el referente para muchísimos aficionados birrias. Suso Santana (La Laguna, 2 de marzo de 1985) es también el capitán del equipo y desde el pasado 1 de enero tiene la posibilidad de negociar con el club que quiera. Su contrato acaba el próximo 30 de junio y la dirección deportiva no ha hablado ni con él ni con su agente para definir su futuro. De hecho, tal y como desvela el propio jugador en esta entrevista a DIARIO DE AVISOS, ya en el pasado mercado de fichajes tocaron a su puerta para marcharse. Si Moreno no cambia de parecer, Suso tendrá que hacer las maletas y seguir jugando en otro equipo.

El sábado toca una final en el mes de febrero.

“Sí, nos toca jugar contra un rival directo que está peleando por salir de abajo. Será un partido complicado y que hay que catalogar como una final. Si ellos ganan, se ponen por encima de nosotros; y si es al contrario, tendremos un pequeño margen, aunque estaremos aún en zona peligrosa”.

-El golaverage también estará en juego. Otro factor que tendrán en cuenta.

“Así es. Eso es otro aspecto que marca el devenir de la competición. Nuestra intención es la de ir a sumar los tres puntos y seguir distanciándonos de la zona de abajo”.

-Este Tenerife no se parece en nada al que se fue de vacaciones. ¿Qué ha cambiado?

“Llegamos de las Navidades bien y con mucho más margen para trabajar lo que el míster quería. Se ha visto a un Tenerife serio, sólido en el aspecto defensivo y que aprovecha las ocasiones que tiene”.

-¿Cómo ha influido Baraja en ese cambio?

“Ahora no tomamos tantos riesgos. Al principio hacíamos un fútbol muy vistoso, pero con muchísimo riesgo. Así, cualquier error, por mínimo que fuera, nos penalizaba muchísimo. Con Baraja lo que hacemos es tomar menos riesgos y ser un equipo más sólido en el aspecto defensivo. Cuando ganas partidos y cambias la dinámica, quiere decir que el trabajo que se está haciendo es bueno. Lo que teníamos que hacer era esto, mejorar en defensa, porque después arriba tenemos ocasiones. Antes, cada vez que nos llegaban, nos hacían goles con muchísima facilidad”.

-También han recuperado la condición de fortín en el Heliodoro. ¿Cómo lo han hecho?

“Eso era fundamental. Otros años no nos costaba sacar los puntos de casa y en éste se nos iba la vida. En la primera vuelta nos costó muchísimo sacar puntos en casa, pero en enero ha cambiado la dinámica y de 15 puntos hemos sacado 10. Siempre que jugamos en el Heliodoro tenemos que ir a por los tres puntos”.

-En ese vestuario hay muchos jugadores que no tienen claro su futuro porque acaban contrato con el Tenerife el próximo 30 de junio. Entre ellos, los cuatro capitanes, entre los que se encuentra usted. ¿Cómo influye este tema en la caseta?

“No influye. Ya esta situación la hemos visto en otros momentos y tenemos que estar centrados en sacar esto adelante. Las renovaciones y otros aspectos a resolver ya llegarán en su momento, si vienen. Al final, el fútbol no se acaba en el Tenerife. Ahora tenemos que estar centrados en sacar al equipo de la situación en la que se encuentra. Ya habrá momento de hablar de renovaciones, si el club lo considera oportuno”.

-Por sus palabras entiendo que Víctor Moreno no se ha puesto en contacto con usted.

“Pues no, la verdad. No ha hablado nadie conmigo, pero yo me limito a hacer mi trabajo. Ya he dicho que si viene [la renovación], será bienvenida, puesto que ya he dicho muchas veces que mi deseo es renovar, pero si no es aquí, tendré que jugar en otra parte”.

-Por la temporada que está haciendo Suso, parece claro que por lo menos se ha ganado el derecho a que hablen con usted.

“Eso es una decisión que deben tomar tanto el club como Víctor [Moreno]. Estoy tranquilo, intento aportar mi granito de arena y espe-ro sacar al equipo de la situación en la que se está y luego ya será todo mucho más sencillo. No estamos en una buena situación en la tabla y eso es lo primero que tenemos que solucionar”.

– ¿Dentro del vestuario, se habla de la situación suya o la de Dani, Aitor, Milla o unos cuantos más?

“Bueno, durante el mercado sí que se hablo de la situación de Luis o de Aitor, que tuvieron ofertas reconocidas. Milla lo ha pasado mal, pero para nosotros es importantísimo y siempre antepuso el equipo a sus intereses y ahora está centrado en rendir bien y en nada. Y lo está haciendo”.

– ¿Y Suso ha tenido ofertas?

“Pues sí, pero lo dejamos ahí. Al final le he tenido que decir a mi representante que yo no estoy para escuchar ofertas. Siempre he antepuesto el Tenerife a cualquier oferta. Mi representante me ha comentado alguna que otra cosa, pero en lo único que pienso es en el Tenerife”.

– ¿Para marcharse en el pasado mercado de invierno?

“Hubo algo en enero, pero mi intención es la de retirarme aquí y ojalá se pueda cumplir. En caso contrario, tendré que irme a otra parte, aunque siempre he antepuesto el club a mis intereses ”.

– ¿Cree que los jugadores que han llegado en el mercado de invierno han aumentado el nivel?

“Bueno, Joselu ha llegado y ha metido goles. Para nosotros es fundamental tener un jugador así. Espero que los otros también aporten, porque será beneficioso para el equipo”.