El CD Tenerife elige a Cordero

Juan Carlos Cordero es el hombre elegido para suceder a Víctor Moreno. Ahora mismo no hay otro candidato para ocupar la dirección deportiva blanquiazul que el cartagenero, con quien Miguel Concepción ya negocia directamente. El presidente de la entidad ha asumido directamente la responsabilidad de esta contratación y tiene claro que su hombre es el ex dirigente deportivo del Cádiz.

Concepción espera que esas negociaciones lleguen a buen puerto y a comienzos de la próxima semana tenga sentado en la sala de prensa del estadio a Cordero para presentarlo ante los medios.

Obviamente, al club han llegado numerosos ofrecimientos de directores deportivos, para los que el CD Tenerife ofrece un puesto de trabajo muy apetecible. Sin embargo esta vez no habrá un cásting como el que sí hubo hace 14 meses y que derivó en la contratación de Moreno. Esta vez está claro que Cordero puede representar esa apuesta ambiciosa que el Tenerife pretrende para la próxima campaña.

No es nuevo el interés de Concepción por Cordero, pero el nexo que le unía a Quique Pina le generaba dudas al empresario palmero. No obstante, esos vínculos parece que ya no son tan fuertes y Cordero quiere volar en solitario.

Se le valora que tiene una notable experiencia. Dirigió al Cádiz durante 14 meses y medio, en los cuales el equipo amarillo experimentó un notable progreso. Antes ejerció como director deportivo en el Granada participó en el ascenso de Segunda B a Segunda y en el regreso a Primera 34 años después. También dirigió al desaparecido Ciudad de Murcia.

No es un profesional barato en lo económico, pero Concepción tiene claro que si se quiere construir un proyecto competitivo, habrá que apostar fuerte.