Las áreas recreativas y de acampada de Tenerife seguirán cerradas hasta el lunes

La consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, Isabel García, ha firmado este jueves una resolución por la que las zonas recreativas y áreas de acampada permanecerán cerradas hasta el 2 de marzo por los daños registrados tras el temporal de viento y calima.

En un comunicado el Cabildo de Tenerife precisa que permanecerán abiertas las áreas recreativas y zona de acampada de Los Pedregales (El Palmar, Buenavista del Norte) y Llano de Los Viejos (Las Mercedes, La Laguna) que ya han sido revisadas y aseguradas.

“Se trata de una medida preventiva, y como siempre basada en la seguridad de las personas”, ha indicado Isabel García, quien ha añadido que los efectos del viento del pasado fin de semana han causado daños en árboles, palmeras e incluso en el mobiliario de parques y zonas recreativas.

Por ello explica que hasta que no se pueda asegurar que no existe peligro en ellas no se autorizará su apertura, y los equipos de Medio Ambiente trabajan hasta que no exista ninguna posible situación de riesgo.

Asimismo el Centro de Coordinación de la Operativa Insular (Cecopin) ha informado de que el foco de incendio localizado en el municipio de La Guancha el pasado domingo se ha dado por extinguido, una vez las brigadas forestales del Cabildo (BRIFOR) han concluido allí las labores de refresco.

En esta zona ardieron unos 700 metros cuadrados de pinos, eucaliptos y granadillo.