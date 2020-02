Los expertos confían en Sanidad ante los nuevos casos y piden tranquilidad

Los epidemiólogos no han aunado criterios en lo referente al alcance que puede llegar a tener el coronavirus, así como su mortalidad y si está justificada la alarma social que impera en buena parte del mundo. Algunos laboratorios, como Electro Medical Devices (con sede en Canarias), han puesto la maquinaria a máxima potencia para combatir una amenaza que, hasta la fecha, afecta a 35 países. Los que más interés y preocupación despiertan: aquellos en los que los sistemas sanitarios son más débiles, y, por tanto, tienen mayor propensión a verse desbordados por una “potencial pandemia”, como la ha denominado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es el caso de Irán, donde hasta el viceministro de Sanidad ha dado positivo para el patógeno.

En declaraciones a este periódico, el catedrático de Parasitología Basilio Valladares ha manifestado “confianza absoluta” en los procedimientos llevados a cabo por la Consejería regional, tanto para el ciudadano alemán aislado en La Gomera como el que se está efectuando en el hotel de Costa Adeje. “Están actuando rápidamente y bien”, señala. Aún así, advierte que territorios como el canario son especialmente vulnerables por “los grandes movimientos de personas, el turismo”, aunque matiza que los portadores de esta enfermedad que han llegado al Archipiélago “son casos importados” y todavía “no se ha declarado ninguno autóctono”.

Según el experto, todo apunta a que el Covid-19 “no es más grave que una gripe”, dados los números que se manejan actualmente. Pero concreta que “todavía falta mucho por conocer” sobre el mismo y “es necesario tiempo y experiencia para saber más” acerca de cuál es su periodo de incubación y si supone realmente una amenaza para la salud pública mundial.

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Matías Fonte-Padilla, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad isleña “a que mantenga la cordura y la visión objetiva en este tema; no aumentemos un miedo innecesario y contraproducente. Las oleadas de diferentes cepas de gripe recorren el mundo todos los años sin que se cree gran alarmismo.” En este sentido, asevera que no es recomendable fomentar, “con nuestros comentarios y acciones” el pánico. Los profesionales de la materia, asegura, “sabemos que la gripe es un virus mucho más mortal y peligroso que el coronavirus Covid-19, y no se crea esta alarma, simplemente se actúa como con cualquier otra enfermedad contagiosa de baja mortalidad”.

LA GRIPE COMÚN

Citando a la OMS, el biólogo destaca que la tasa de mortalidad del patógeno en la zona cero, Wuhan, está entre el dos y el cuatro por ciento, mientras fuera de dicha zona estaría en torno al 0,7%. Sin embargo, la gripe, una enfermedad normalizada y para la que existe, de hecho, una campaña anual, se cobró la vida en la temporada 2017/2018 de 15.000 personas, siendo infectadas unas 800.000 y necesitando atención hospitalaria aproximadamente 52.000. “Hay que ser tremendamente cauteloso con cómo se trata este asunto porque puede (…) que lleve a tomar medidas políticas motivadas por el miedo, en lugar de por una amenaza real”.

Tranquilidad e información: medidas tras la Comisión Interministerial

El Gobierno central, tras celebrar una reunión de la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, ha hecho un llamamiento a la calma ante la presencia de nuevos casos en el territorio nacional. Desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aseguran que se está y se continuará actuando con “mesura, proporcionalidad y transparencia”, ofreciendo información médica y técnica en cada momento.

Catorce ministerios forman parte de dicho grupo de trabajo, en el que Salvador Illa, titular de Sanidad, trasladó ayer a los integrantes los últimos datos sobre la situación de la epidemia en España y el mundo. “Hemos de estar tranquilos, tenemos un gran sistema sanitario. Nuestro país se ha enfrentado en otros momentos a crisis de esta naturaleza y lo hemos resuelto”, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al término de una rueda de prensa posterior al encuentro.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señaló que la institución estatal se encuentra “muy pendiente” de la evolución del coronavirus y en coordinación con las distintas administraciones.