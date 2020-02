Los vecinos de San Andrés piden tener voz en el proyecto del tranvía

La oposición vecinal frenó la ampliación de la Línea 1 del tranvía hasta La Gallega. Los primeros posicionamientos en La Laguna sobre la posible ampliación hasta Los Rodeos han dejado entrever una primera postura crítica de los vecinos afectados. Que ese mismo tranvía vaya hacia Las Teresitas, a través de la futura Línea 3, podría sufrir las mismas críticas y posicionamientos en contra si desde el Cabildo, Metropolitano de Tenerife y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz no se toman en serio trasmitir a los vecinos la información veraz sobre las consecuencias de implantar una infraestructura de ese tipo en núcleo como San Andrés. El anuncio del concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, de que Santa Cruz está interesado en conocer los planes que la empresa que desarrolla el tren ligero tiene para esa línea, mantiene a los vecinos expectantes en unos casos, y en el rechazo frontal en otros, como, por ejemplo, el expresado por Unidas Podemos, que pone como uno de los motivos de retirar su apoyo al Plan Especial de Las Teresitas, precisamente que recoja la llegada del tren ligero.

Unas especificaciones que son las mismas que se detallan en el Plan Especial Territorial del Sistema Tranviario del Área Metropolitana desarrollado por el Cabildo. Una Línea 3 que, según se refleja en este plan, se desarrollaría desde el muelle de enlace hasta San Andrés por la carretera TF-11 a lo largo del litoral (el actual Plan de Movilidad de Santa Cruz recoge otro trazado alternativo por el centro de la ciudad hasta el muelle de enlace). El trazado original tendría unos siete kilómetros, con seis paradas en los puntos más significativos del recorrido.

Afirma este plan, que data de 2003, que la realización del trazado no supone ningún problema, ya que “no existen condicionantes que lo impidan”, planteándose que la única decisión a tomar es si se explota la línea en vía única o en doble vía. Se añade que no es necesario realizar ninguna expropiación, estructura o túnel, por lo que la implantación “es sencilla”.

En cuanto al impacto sobre el tráfico en caso de elegirse la solución en vía única, no se verían afectadas las carreteras de circulación, pero, por el contrario, si se adopta la solución en vía doble, sería necesario suprimir un carril por cada sentido de circulación. Ninguno de los dos casos se influye en los aparcamientos de la zona, asegura ese documento.

La Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés se muestra prudente con estos anuncios y recuerda que ni siquiera hay un anteproyecto para esa Línea 3. En cualquier caso, señalan que el tranvía no es su primera opción. “En las alegaciones que presentamos al Plan Especial de Las Teresitas expresamos nuestra apuesta por el transporte colectivo, pero sugerimos que se implantara la metro guagua, un sistema más barato y ecológico”. Aún así, aclaran que no existe una oposición frontal al tranvía, pero exigen que se tengan en cuenta sus opiniones, que se escuche su voz. “Lo que exigimos es que haya consenso sobre cualquier decisión que se vaya a tomar, que no se adopten decisiones sin antes consultar a los vecinos, que, en definitiva, serán los más afectados”. Además, señalan que no solo San Andrés se vería afectado, sino también los vecinos del resto de pueblos de Anaga, que son los que, a diario, usan la TF-11 para ir y venir a sus casas, trazado que sería el que se aprovecharía para implantar el tranvía.

“Cuando haya un proyecto, nosotros mismos promoveremos la recogida de opiniones y se respetará lo que los vecinos decidan por mayoría”, concluyen.