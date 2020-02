Valle Gran Rey respira aliviado con el negativo de los mayores y trabajadoras de la casa tutelada

La señora italo-colombiana, de 57 años, que desde el miércoles se encuentra ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, de San Sebastián de La Gomera, al dar positivo por coronavirus, se mantiene asintomática. Como todos los pacientes y compañeras de trabajo de la casa tutelada de la Tercera Edad Virgen de los Reyes, en Valle Gran Rey, según los resultados dados a conocer ayer por el Gobierno canario.

También han resultado negativos los test realizados a la pareja y a los dos hijos, de cuatro y ocho años, que dio positivo, tras las muestras recogidas el jueves en la casa donde habitan en Las Rosas, en el municipio de Agulo. De igual manera, se ha descartado que la neumonía de una anciana de 90 años, Bella, usuaria del centro de mayores de Valle Gran Rey, ingresada desde el día 21 en el Hospital gomero, haya tenido nada que ver con el coronavirus, al estar en contacto con la señora italo-colombiana.

Estos resultados se han recibido con alivio en Valle Gran Rey, un municipio que ahora mismo tiene casi un 100% de ocupación hotelera y está viviendo los Carnavales. El alcalde Cristopher Marrero, algo incómodo por no conocer esos resultados antes, señaló que “el pueblo no ha perdido la tranquilidad, pero que no se den más casos de contagio es muy positivo”, volviendo a dejar claro que “no se ha aislado a nadie en Valle Gran Rey, porque los ancianos viven en esa casa y no pueden salir, mientras que las cuidadoras realizan su vida normal y llevan el protocolo en sus viviendas particulares”, comentó el regidor del citado municipio.

En San Sebastián de La Gomera, donde se encuentra el hospital de la Isla, también se respira tranquilidad. Ayer celebró el tradicional entierro de la Sardina de su Carnaval.

La única incidencia negativa, relatan desde fuentes sanitarias y de pacientes, es el colapso que se está produciendo en los centros de salud de los distintos municipios, porque “todo el mundo quiere saber ahora si tiene algo”, nos comentaba una enfermera, aparte de que se mantiene en niveles altos el brote de gripe, dentro de la amplia población gomera de avanzada edad.

Fue el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien informó ayer al mediodía, desde la isla de El Hierro, que las pruebas realizadas a las personas que mantuvieron contacto estrecho con el caso positivo de La Gomera dieron negativo.

Torres comentó que el jueves se realizaron 23 pruebas y todas resultaron negativas, aunque eso no significa que en las próximas jornadas pueda haber nuevos casos. “Si se hace, se aislará y la sanidad canaria dará ejemplo”, ha apuntado, resaltando que Canarias es un “destino seguro” y que hay que prepararse para afrontar una “realidad inevitable” porque la expansión del coronavirus es “global”, aunque con baja mortalidad.

El presidente canario criticó también el “excesivo alarmismo” en torno a estos casos y la aparición de “bulos”.

Poco más tarde, en rueda de prensa, Domingo Núñez, jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS), valoró especialmente que las pruebas realizadas a los usuarios y trabajadores del centro de mayores en Valle Gran Rey dieran negativo.

“Nos tenían preocupados y es una excelente noticia que los contactos de riesgo sean negativos, lo que nos da esperanza de superar el episodio”. No obstante, técnicos del SCS siguen las “pesquisas” para aumentar el radio de contactos y seguir haciendo pruebas. Según Núñez, “la cosa pinta bien”, pero se va a seguir “vigilando”, al menos, durante 14 días.