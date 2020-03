El IES San Benito prestará 40 tabletas a sus alumnos con menos recursos

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) San Benito, en La Laguna, prestará 40 tabletas a las familias de sus alumnos que “o bien tienen escasez de recursos tecnológicos en sus casas o bien tienen muchos hijos y es insuficiente el material que tienen en casa para poder trabajar, mediante las nuevas tecnologías, en las tareas que les están enviando sus docentes”, afirmaba ayer a través de la cuenta de Twitter del centro su director, Albano de Alonso.

“Una de las primeras cosas que detectamos es que no podíamos llegar a todos porque en la enseñanza pública las familias son diversas y lo que no queremos es que esta situación incremente más las desigualdades que ya existen. El IES San Benito no quiere que nadie se quede atrás en estas circunstancias”, continuaba ayer explicando a DIARIO DE AVISOS.

Por ello, “se va a hacer un esfuerzo especial para ceder de manera temporal, mediante un sistema de préstamos,” un total de 40 tabletas que el centro ha ido adquiriendo en los últimos años, a través de diferentes proyectos de la consejería, “y da la casualidad de que el año pasado recibimos una dotación para comprar libros de texto y se permitía que fueran tabletas, y nos decantamos por eso y compramos 15 más”, logrando así 40.

Las tabletas se prestarán a las familias “acompañadas de una carta en la que se explica su funcionamiento y un tutorial sobre cómo convertir un teléfono móvil en un punto de anclaje wifi, que eso es fundamental, porque para qué necesita un niño la tableta si no puede acceder a Internet”, señaló el director.

“Estamos detectando primero a través de los tutores cuáles son esas familias que siguen esos criterios, es decir, que no se han conectado en estos 15 días porque no tienen recursos, junto con familias numerosas y de categoría especial, y haremos una selección y a partir del lunes empezaremos a llamar por teléfono a la familias”, añadió Albano de Alonso.