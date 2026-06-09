Cortes de tráfico masivos y cierres en La Laguna por la visita del papa: todo lo que necesitas saber

La Laguna ultima los preparativos para la llegada del papa León XIV el próximo viernes 12 de junio. Ante esta cita, las diferentes áreas del Ayuntamiento de La Laguna coordinan un plan especial de seguridad que incluye severas restricciones de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y el cierre temporal de edificios públicos del casco histórico.
La Gerencia de Urbanismo ha comunicado de forma oficial a los negocios de restauración del centro histórico la obligación de retirar terrazas, mesas, sillas y parasoles de la vía pública. Esta medida estará vigente el viernes desde las 6:00 hasta las 15:00 horas.
Asimismo, los vehículos de reparto tendrán prohibido el acceso a la zona centro el 12 de junio, permitiéndoseles cargar y descargar el día anterior de forma excepcional hasta las 13:00 horas.
Cierre de servicios públicos y el Mercado Municipal
Durante la mañana del viernes, varias infraestructuras municipales permanecerán cerradas. Los ciudadanos no podrán acceder a las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín, al Mercado Municipal, ni a la Biblioteca Adrián Alemán de Armas. Adicionalmente, la parada de taxis de la plaza del Adelantado se trasladará esa mañana a la calle Catedral, en el tramo comprendido entre Antonio González y Elías Serra Ràfols.
Prohibición total de estacionamiento
Las restricciones para aparcar comenzarán el miércoles 10 de junio a las 23:30 horas. El estacionamiento quedará estrictamente prohibido en los siguientes puntos:
- Plaza del Cristo, Plaza del Adelantado, Camino Las Peras y el parking anexo al Mercado Municipal.
- Las calles Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta (desde Nava y Grimón hasta Rodríguez Moure), Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera y Padre Adán Canónigo de la Catedral.
- Avenida República de Argentina (entre Juan de Vera y Catedrático Felipe González Vicén), calle Fray José Arenas Sabán (entre Dr. Escolástico Aguilar Soto y República de Argentina), calle Catedrático Felipe González Vicén (entre Camino Las Peras y Copérnico), calle Fotógrafo Antonio García Rueda y calle La Cancela (entre Copérnico y Camino Las Peras).
- Los caminos de El Matadero, Barranco El Rodeo (hasta Vereda del Aire), Las Mercedes (de la TF-13 a Las Peras), Concepción Salazar, La Rúa (de Enrique Castrillo Cruz a la Plaza del Cristo), Luisa Estany (hasta Aguamansa), El Cañaveral, Pintor José Aguiar (hasta el Camino Militar), Pista Militar de San Roque (hasta la TF-13), Ladera de San Roque y el aparcamiento del campo de tiro La Gallardina.
Calles cortadas a la circulación
Los cortes de tráfico se ejecutarán el viernes a partir de las 6:00 horas y se mantendrán hasta la finalización de los actos religiosos e institucionales. La circulación de vehículos queda totalmente prohibida en las siguientes vías:
- Calle Padre Herrera.
- Camino Las Mercedes (desde las TF-13 hasta el camino Las Peras).
- Camino Las Peras.
- Calle Concepción Salazar (desde la calle Guillermo Peraza Álvarez hasta el camino La Rúa).
- Calle Tabares de Cala.
- Calle Nava y Grimón.
- Calle Anchieta.
- Calle Juan de Vera.
- Calle Pintor Cristino de Vera.
- Zona peatonal del casco histórico.
- Calle Cabrera Pinto.
- Calle Quintín Benito.
- Avenida República de Argentina (desde la calle Pozo Cabildo hasta la calle Juan de Vera).
- Calle Adán Canónigo de La Catedral.
- Camino La Rúa (desde la calle Seña Nicasia hasta la plaza del Cristo).
- Calle Seña Nicasia.
- Calle Magistrado Campo Llarena.
- Calle Quinteras.
- Plaza del Adelantado.
- Calle Santo Domingo.
Desvíos y cierre de la Vía de Ronda (TF-13)
El Ayuntamiento de La Laguna advierte de que la TF-13 (Vía de Ronda) estará totalmente cortada desde primeras horas de la mañana entre Las Mercedes y la TF-5. Por ello, se recomienda a los residentes de Tejina, Tegueste, Valle de Guerra y Punta del Hidalgo que eviten acceder a la zona metropolitana por dicha vía y utilicen rutas alternativas como la TF-154 (carretera El Portezuelo – Las Toscas) o la TF-156 (carretera de El Boquerón).
Existirán cortes intermitentes y desvíos según el paso de la comitiva papal en múltiples intersecciones de la ciudad, afectando a los accesos desde la TF-5 (salida 8A), la Avenida de La Trinidad (cruces con Barcelona, Pablo Iglesia, Catedral, Pedro Zerolo y rotonda de Padre Anchieta), así como las avenidas Los Menceyes y Leonardo Torriani.