Hablan los farmacéuticos: rociar todo el cuerpo con alcohol e ingerir ajo o aceite de sésamo “no mata al virus”

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicado un nuevo documento de preguntas y respuestas sobre el coronavirus, con el objetivo de que sea una herramienta de ayuda para solucionar las dudas que se producen tanto entre la población general como entre profesionales farmacéuticos. Además, el documento desmonta rumores y bulos que han aparecido sobre esta infección durante las últimas semanas.

Asimismo, el CGCOF ha actualizado nuevamente el protocolo de actuación de las farmacias, incluyendo las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Además de las indicaciones incluidas en las anteriores versiones, este protocolo recomienda a los ciudadanos el pago a través de los medios electrónicos disponibles, para evitar el contacto, e incorpora nuevas recomendaciones sobre la limpieza de las farmacias.

Entre los bulos que desmienten, recogen, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los secadores de manos no matan al virus. Igualmente, indican que no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que “la radiación ultravioleta puede causar irritación de la piel”.

“Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Enjuagarse la nariz con una solución salina no previene la infección. El ajo no ayudar a prevenir la infección. El aceite de sésamo no mata al virus”, son algunos de sus otros desmentidos.

Por otra parte, resaltan que “no existe ninguna evidencia” de que la ingesta de líquidos calientes tenga efecto alguno sobre el virus, y tampoco protege la orina infantil. Por último, niegan que pueda transmitirse por mosquitos o que la cocaína pueda proteger a una persona de infectarse.